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北漂夫妻回彰化創業餐酒館 結合在地農特產開發特色料理

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑（右1）與李易珊（左2）夫妻合力創辦，結合在地農特產品開發特色料理。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑（右1）與李易珊（左2）夫妻合力創辦，結合在地農特產品開發特色料理。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府鼓勵青年創業，每人最高可獲30萬元補助，迄今已有108位青年獲補助，總金額達2700萬元，最新獲30萬元補助的是位在彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑與李易珊夫妻合力創辦，結合在地農特產品，每季開發不同菜色吸引顧客，還計畫拍微電影行

「ENJOY BISTRO」餐酒館位於彰化市中正路二段彰化縣警局對面，彰化縣長王惠美今天前往頒發戴士傑、李易珊夫婦青創補助最高30萬元，肯定他們留在彰化築夢創業的成果。

王惠美表示，李易珊是彰化人，認為彰化有很多的美好，與先生選擇留在彰化發展，他們發揮自身專長，並採用在地優質農特產品，結合在餐食及調酒，每季開發不同菜色吸引鄉親，歡迎鄉親們前往消費，體驗他們不一樣的創意。

戴士傑表示，他從小就夢想成為廚師，14歲之後就跟大廚姨丈學習，進而就讀餐飲科系，拜師學藝，曾參加許多比賽拿到好成績，也曾到國賓飯店、三二行館、晶華酒店等知名餐廳工作歷練，因太太是彰化人，所以選在彰化一起來打拚。

李易珊表示，原本他們在台北發展，來到彰化後，發現彰化是農業大縣，許多小農培育出很好的農作物卻沒辦法行銷，感到非常可惜，所以運用在一年四季裡，各具風味的彰化農產，呈現出別具特色的料理，希望賦予料理細緻優雅、天然永續，帶給食客超乎以往的饗宴，並幫助彰化小農行銷農。

戴士傑表示，縣府提供的資金讓他們在創業初期能夠得到很大的幫助與鼓勵，可以嘗試彰化多元的食材，走到農田了解農產品的生長，藉由料理手法充分展現食材的風味，希望大家能前來享受美食、享受生活、享受彰化的美好。（飲酒過量，有害健康）

彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑（右1）與李易珊（右2）夫妻合力創辦，縣長王惠美（左1）今天前往致贈青創補助。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑（右1）與李易珊（右2）夫妻合力創辦，縣長王惠美（左1）今天前往致贈青創補助。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑（右1）與李易珊（左2）夫妻合力創辦，縣長王惠美（右2)今天前往頒贈青創補助30萬元。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑（右1）與李易珊（左2）夫妻合力創辦，縣長王惠美（右2)今天前往頒贈青創補助30萬元。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑（右4）與李易珊（左5）夫妻合力創辦，縣長王惠美（右5)今天前往頒贈青創補助30萬元。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路的「ENJOY BISTRO」餐酒館，是由北漂返家鄉彰化的戴士傑（右4）與李易珊（左5）夫妻合力創辦，縣長王惠美（右5)今天前往頒贈青創補助30萬元。記者劉明岩／攝影

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