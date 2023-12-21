彰化不只「蛋黃酥之亂」？明冬至民眾不畏寒流 麻糬店外大排長龍

彰化人愛排隊？中秋節有「蛋黃酥之亂」，明天冬至也有「麻糬之亂」，彰化多家麻糬排隊名店，儘管寒流來襲，也大排長龍買麻糬，預計明天會排得更長，想吃麻糬的老饕要趁早。

有50多年歷史的大元麻糬第二代老闆許世昌說，過去冬至都要吃湯圓，代表著團圓，家人情感更為黏密，但隨著工商社會發展，很多人為了方便，都改買麻糬來拜祖先及地基主，由於風氣越來越盛，在供不應求下，造成排隊人潮。

大元麻糬除了一般紅豆及花生餡料外，最特別的是包有肉餡的鹹麻糬，尤其是七夕及冬至兩個傳統節日，更是生意興隆，尤其都是現場製作，為應付排隊人潮，店家除大量備料外，並動員大批人手，仍應接不暇，今天及明天都提前1小時開賣，早上7點半就開門。

大元麻糬正常日都是上午8點半開門營業，為因應冬至的需求，提早在7點半就開賣，但一大早6點出頭，就有顧客排隊，到開賣時，隊伍已從店門口、順著巷子，再排到民生路，已排了上百公尺，有的顧客還來自外縣市，不過排隊秩序井然，為了讓顧客都買得到，會盡量滿足需求，避免白跑一趟。