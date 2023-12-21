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為達成「派系平衡」…民進黨台中議會黨團改選 協調未來3任總召人選

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團今以協調方式，產生未來3任的總召人選。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市議會黨團今以協調方式，產生未來3任的總召人選。記者余采瀅／攝影

民進黨台中市議會黨團今以協調方式，產生未來3任的總召人選，明年為英系的蕭隆澤，後年新系推派人選，第4任則是正國會曾朝榮擔任，達到民進黨團「派系平衡」；國民黨台中市議會黨團的改選則明年選後再產生。

民進黨市議會黨團第四屆第一會期的黨團總召何文海，任期1年，今年即將結束，黨團要重新產生新總召，此次有英系蕭隆澤、新系王立任及親新系的鄭功進登記參選，今日以協調方式，決定由蕭隆澤接任。

不過，為了避免黨團總召之位，造成綠營各派嫌隙，進而影響黨團未來運作，今日除了確定新任的總召人選之外，也將未來第3任及第4任的總召人選決定好了，第3任由新系推派人選，第4任則由正國會的曾朝榮擔任，展現民進黨團「團結一致」。

黨團總召何文海表示，為了黨團和諧，今年順利協調未來3任總召人選，大家團結一致，把黨團運作更順暢。

民進黨台中市議會黨團今以協調方式產生新任總召人選，由英系的蕭隆澤接任。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市議會黨團今以協調方式產生新任總召人選，由英系的蕭隆澤接任。記者余采瀅／攝影

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