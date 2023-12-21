彰化醫院慶生 車禍重症女康復活跳跳與院長合唱「紅豆」

南彰每發生重大傷害事故，都會送到衛福部彰化醫院救治。今天彰化醫院舉辦55周年院慶，宣布整建完成第一加護病房及設立胸腔創傷微創中心，彰化醫院將全力發展急重症醫療，扛起南彰的急重症重任。

彰化醫院近年救起很多急重症病人，其中因車禍重創被宣告可能成為植物人的24歲陳彥蓉，轉院到彰化醫院，經過近3年治療復健，目前在員林市經營咖啡館，今天她參加彰化醫院院慶並與院長曾孔彥合唱「紅豆」，帶來暖心的醫病關係，也為彰化醫院急重症醫療成果作了最有力見證。

彰化醫院舞王創意舞蹈比賽優勝隊伍，為「急重醫療，五五生風」院慶大會揭開序幕，溪湖鎮婦女會成員大跳日本舞，副縣長林田富等來賓到場祝賀，和彰化醫院醫護代表一起切蛋糕。林田富說，彰化醫院近年來成立無障礙牙科門診、在二水日照開設門診等，為平衡城鄉醫療差距善盡公醫責職。

院長曾孔彥表示，發展並強化急重症醫療是彰化醫院的發展重點，院方已完成整建第一加護病房，設置胸腔創傷微創中心，另一方面積極延攬優秀的小兒科醫師進駐，希望南彰化民眾鄉親一旦遭逢急重症等緊迫狀況時，可到彰化醫院接受跟醫學中心同樣等級的醫療照護。

彰醫今天也舉辦濟助貧病愛心義賣，眾多生活用品從禦寒手套、小玩偶、茶壺到環保袋等，每項20至250元，植栽50元有找，還有玉石類裝飾品和擺飾也頗受歡迎，天氣冷每杯50元熱咖啡暢順，為愛心義賣賺進不少。