不再搖搖晃晃！彰化縣中小學10年以上老舊課桌椅明年全部汰換

彰化縣政府積極汰換中小學老舊課桌椅，兩年來，已動用8665萬元汰換6萬多套，縣府教育處指出，明年再編列500萬元預算，預期可全數汰換縣內中小學逾10年以上的老舊課桌椅。

彰化縣長王惠美今天上午到鹿港國小關心學童新課桌椅使用情形，王惠美說，約兩年前，發現彰化縣中小學15年以上的老舊課桌椅，有許多還沒汰換，為確保學童使用的安全與舒適，縣府從去年開始，規劃為期3年的「補助國民中小學學生課桌椅更新計畫」。

王惠美說，縣府去年度挹注約2465萬元補助，由學校購置1萬9374套課桌椅，先行汰換15年以上的老舊課桌椅，今年再擴大補助近6200萬元，新購4萬1313套課桌椅，將10年以上且不堪使用的老舊課桌椅全數汰換，合計2年內補助約8665萬元，汰換中小學6萬多套老舊課桌椅，共有179校學生受惠。

彰化縣目前約有9萬2700名學生，教育處指出，老舊課桌椅若未達淘汰年限，若損壞可以修復或者拆解再使用，如達汰換年限，每套由縣府補助1500元，學校可採購木製或塑膠調整型課桌椅。縣府明年再編列500萬元預算，將由各校調查後，再行補助，預定可以達成3年內汰換老舊課桌椅的目標。

鹿港國小校長徐文男說，以往老舊課桌椅汰換的年限是15年，但王縣長為了確保學童安全與舒適，將使用汰掉的年限降為10年，過去使用塑膠椅常有不耐使用等情形，木製則是鐵杉材質比較不穩固，此次每套補助達1500元，得以採購到橡樛木材質，材質密度高、重量較重，因此比較穩固，既耐用又安全。

徐文男說，新課桌椅都可調整身高，由學校先調查每名學生的身高，再行訂製，並有多套備存，供學生因發育更換；至於汰換不堪用的老舊課桌椅，學校可以報廢、拍賣處理，部分堪用課桌椅，除了部分保存供辦活動時使用，或讓學生發揮創意，做出裝置藝術，為老舊課桌椅賦與新的生命。