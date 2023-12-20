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南投跨年晚會移師會展中心舉行 通靈少女領銜演出

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華等人共同啟動2024跨年晚會儀式。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華等人共同啟動2024跨年晚會儀式。圖／南投縣政府提供

「2024星光閃耀南投跨年晚會」31日晚上6點在南投縣會展中心登場，今年邀請金曲歌王翁立友、「YOYO」家族和在地樂團流浪盒子等團體表演，並由演員、歌手郭書瑤陪同跨年演出，晚會還有摸彩，欣賞精彩節目還可把iPhone15、Garmin 智慧手錶、50型4K液晶螢幕等大獎帶回家。

南投縣文化局今天在縣府一樓中庭舉辦「2024星空閃耀南投跨年晚會」記者會，縣長許淑華、文化局長林榮森、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘共同參與，流浪盒子主唱蕭柏得演唱「城裡的月光」，為跨年晚會暖場。

許淑華說，「2024南投跨年晚會」12月31日晚上6點將移師南投縣會展中心舉行，今年主題為「星空閃耀南投」為主題，南投是自然宜居的樂活城市，有人文、藝術、和許多國內外知名景點，希望透過跨年晚會，讓更多國內外遊客到南投觀光。

今年跨年晚會邀請金曲歌王翁立友、歌手黄文星、超人氣組合「BOOM!怪物星人」，還有台語唱將蔡佳麟、創作才子克里夫、客語歌手劉佳玟，年輕人最愛的「庸俗救星」、「老拓樂團」、南投在地樂團流浪盒子、原動力樂團、亂貓樂團以及YOYO家族，最適合闔家參與。現場設置豐富南投特色小吃等攤位，歡迎南投鄉親和全國遊客參加，迎接2024新年到來。

南投跨年晚會今年在南投會展中心登場，邀請在地和創作歌手演出。圖／南投縣政府提供
南投跨年晚會今年在南投會展中心登場，邀請在地和創作歌手演出。圖／南投縣政府提供

南投 跨年晚會 樂團

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