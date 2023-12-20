環團籲挺「無煤中火」 許淑華：中央應訂脫煤路徑

選舉倒數不到1個月，苗栗到雲林五縣市的環保團體24日下午將在台中市議會前廣場，舉行反空汙抗暖化活動，昨先到中市府廣場高舉白布條，呼籲市長盧秀燕聯手中部縣市首長，24日當天共同發表聯合聲明，支持2026年「無煤中火」。台中市環保局長陳宏益表示，台灣能源政策確實有問題，今年COP28全球氣候峰會的主要共識就是擺脫化石燃料，台灣不能再使用煤，市府會全力配合。

多個中部環團昨在市府前廣場高舉白布條，大喊「苗中彰投雲，耶誕反空汙」、「無煤中台灣」，要求市府及立委候選人以行動具體表態，在平安夜一起反煤反空汙，邁向「無煤中台灣」。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，國際能源總署（IEA）已提出至2030年，已開發國家必須無煤，才能守住升溫不超過攝氏1.5度。台灣執政黨和在野黨反應都落後，3位總統候選人提出的能源配比，到了2030年燃煤依然有14%至20%占比，遠落後國際腳步。

岳祥文表示，環團據經濟部公告數據換算，增加的天然氣及再生能源發電量，足以在不缺電狀況下，於2026年將中火10部機組完全脫煤，比台電宣稱的2035年提早10年，官方卻偏偏要拖到2035年之後才脫煤，希望2024年所有候選人能夠跟人民站在一起，守護人民健康。

「無煤中火，中部民眾不能再等12年。」環團除強烈呼籲，也要求盧秀燕應聯手中部縣市首長，24日共同發表無煤中火聯合聲明，支持2026年無煤中火，搶救中部民眾的肺。

南投縣長許淑華說，為解決燃煤空汙問題，今年2月南投4座燃煤鍋爐已停燒生煤，改用天然氣或木質顆粒等清潔燃料；中台灣聯合治理平台已有無煤共識，中央應制定脫煤期程與具體脫煤路徑。

中市府表示，盧秀燕2021年1月簽署「氣候緊急宣言」，市府也加入「脫煤者聯盟」，以身作則訂出環境永續期程，宣示致力打造台中為無煤城市，也呼籲中央努力做到無煤，一同維護中部人民健康。