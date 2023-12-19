中捷1死15傷事故仲裁中 興富發2.6億元暫入市庫多退少補
台中市議會今召開「中捷510事故調查專案小組」會議，法制局長李善植說，交通局與中捷公司向興富發求償2.6億元暫入帳，雙方仲裁，視未來結果多退少補。
今年5月10日興富發建案工程吊臂掉入中捷軌道，造成1死15傷，議會組專案小組調查，今天開會。
法制局長李善植表示，市府與中捷公司9月向中華民國仲裁協會提交仲裁聲請狀，向興富發公司提出2.6億元賠償，基於物價波動，賠償金額從2.1億提高到2.6億，已暫入市庫，待仲裁結果多退少補。
李善植說，仲裁庭10月底已組成，應在6個月內作成判斷書，必要時得延長3個月。
交通局長葉昭甫表示，受傷者包括站務人員共15名，目前已與死亡的家屬完成和解，受傷旅客除加拿大旅客調解中，其餘完成和解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言