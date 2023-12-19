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中捷1死15傷事故仲裁中 興富發2.6億元暫入市庫多退少補

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷事故仲裁中，台中市政府向興富發索賠2.6億暫入市庫，視仲裁結果多退少補。圖／聯合報系照片
中捷事故仲裁中，台中市政府向興富發索賠2.6億暫入市庫，視仲裁結果多退少補。圖／聯合報系照片

台中市議會今召開「中捷510事故調查專案小組」會議，法制局長李善植說，交通局與中捷公司向興富發求償2.6億元暫入帳，雙方仲裁，視未來結果多退少補。

今年5月10日興富發建案工程吊臂掉入中捷軌道，造成1死15傷，議會組專案小組調查，今天開會。

法制局長李善植表示，市府與中捷公司9月向中華民國仲裁協會提交仲裁聲請狀，向興富發公司提出2.6億元賠償，基於物價波動，賠償金額從2.1億提高到2.6億，已暫入市庫，待仲裁結果多退少補。

李善植說，仲裁庭10月底已組成，應在6個月內作成判斷書，必要時得延長3個月。

交通局長葉昭甫表示，受傷者包括站務人員共15名，目前已與死亡的家屬完成和解，受傷旅客除加拿大旅客調解中，其餘完成和解。

中捷 興富發 台中市

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