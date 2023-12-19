南投溪頭將迎來200萬入園人次 露營區明年228起對外營業

溪頭自然教育園區隨著近來中部天氣佳，入園人數已回復到疫情前水準，加上今日入園人數6500多人，今年累積入園人數已達197萬人次，預估再一周就可以突破200萬大關；而露營區去年起配合委外經營，一度暫停對外營業，溪頭營林區表示，目前已由民間得標承租，並完成簽約與公證事宜，公告溪露營區預計將於明年2月28日前正式營業。

溪頭擁有豐富森林生態，不僅擁有最飽滿的芬多精，根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計數字，在台灣「森林遊樂園」的類別當中，由位於南投的「溪頭教育園區」拿下冠軍，成為國人最愛的森林園區，遙遙領先第二名的阿里山。

此外，因國內露營風氣盛行，溪頭露營區位在溪頭自然教育園區內停車場上方，整個營地更是國內少有的森林露營地，愛好露營民眾的首選，且可以坐在樹下，隨時享受自然清新的空氣，在森林浴場中，心情頓時豁然開朗，去年2月因原有設施及設備較為老舊，後續委外招商，一度暫停對外營業。