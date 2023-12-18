彰化青農種香草、種黃豆 食農創生讓年輕人不再北漂

頂新和德基金成立的好食好事基金會連二年輔導彰化在地農民啟動「好食好事食農創生計畫」，其中社頭鄉半線香草莊園種植香莢蘭吸引許多崇尚自然食品的烘焙業者下單，不僅可以做出天然多層次口感的甜點，並已與加工業者合作生產香草洗髮精，為農產品創造更大利潤。

「好食好事食農創生計畫」二年來共輔導彰化在地12家食農團隊，提供現地輔導、課程和地方社群聚會外，並提供獎金，協助團隊進行平台群眾募資，也達到宣傳和開拓市場通路效果，今年食農創生團隊群募達成率高達221%，突破預期的募資目標。

基金會除了昨天在台北舉辦「好吃的誇彰！彰化風味食材分享會暨成果發表會」，今天再邀請頂新和德基金會捐助人代表魏應充、好食好事基金會執行長陳茂嘉等人走訪兩屆團隊中的北斗鎮田野勤學、社頭鄉半線香草園、福興鄉晨照農場、埤頭鄉藝龍種苗場等4個團隊，進行交流及分享心得。

半線香草莊園負責人返鄉青農劉煌基說，6年前他開始種植波本及大溪地兩個品系的香草莢，目前共生產約4分地，直銷烘焙、餐館等，也生產香草洗髮精，農園也接受預約導覽和DIY小旅行，未來還希望繼續增加生產面積，並與光電業者合作，農園上方提供做太陽能板，下方種植香莢蘭，也能減少生產成本。

田野勤學負責人陳光鏡與妻子蔡慧璇原是竹科工程師，2016年返鄉後把家中水稻田轉種黃豆，從一開始不知怎麼賣豆子，到後來除了生產生鮮黃豆，也開發各種雜糧能量棒、十二穀茶等黃豆加工品，從7分地一路種到9公頃，更與學校合作以食農、生態、美學為主軸開啟系列食農課程，讓更多學生及消費者到產地認識國產黃豆。