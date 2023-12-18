藍競選人員入校園遭批違反中立 中市府：了解後處置

民進黨台中市議員林祈烽今天批評，市長盧秀燕才說要行政中立，校園內卻有國民黨人員穿競選背心出入，行政中立都是喊假的；中市府表示，將了解當天實況及處理情形並妥為處置。

林祈烽今天發布新聞稿表示，他近日接到民眾投訴指出，有國民黨籍議員近日穿著印有國民黨總統候選人及立委參選人名字的背心，到某國中及國小參加校慶運動會活動，並稱藍營某立委參選人忙著掃街、跑行程，簡直把校園當成競選場合在宣傳。

林祈烽指出，先前第2選區就有國民黨立委參選人，將宣傳車開進某國中代管的慢壘場，引發外界批評，現在第4選區也有參選人將印有相片、口號和政黨圖案的宣傳車開進校園內，這是中市府允許的行為嗎？學校公然在為候選人造勢宣傳嗎？

他批評，盧秀燕本月初才宣示會嚴守行政中立，但校園內卻不斷有國民黨人員穿著候選人背心進出，完全是濫用行政資源在選舉，行政中立都是喊假的。

台中市政府今天透過文字稿表示，教育局已多次通函請學校張貼行政中立「宣導海報」及「告示說明」，並應落實及嚴守行政中立，持續加強宣導，請學校務必遵守教育基本法及行政中立法等規範，不得從事有違行政中立及影響校園學習環境安寧的活動，學校亦應適時運用集會等合適時間宣導。

市府指出，對於某國中及國小校慶運動會，有民代出席被指為某候選人宣傳一事，市府教育局將進一步了解學校當天實況及處理情形，並妥為處置。