南投縣抽驗蔬果農藥殘留 羅勒不合格一件芥蘭開罰3萬元

南投縣衛生局將蔬果、生鮮食材及禽畜肉市場，列為經常性重點監測目標，上月針對市售生鮮蔬果共抽驗19件，農藥殘留檢驗出2件產品不符規定，其中集集某生鮮農藥抽驗不符規定產品為「羅勒」1件、經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦；另草屯一家自助餐的「芥蘭」，因無法提供上游販售業源頭資料，已逕行處分販售業者新台幣3萬元。

南投縣衛生局表示，冬季蔬菜大量上市，基於縣內時有中毒事件發生，針對殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

局長陳南松表示，民眾購買蔬果應選擇當季盛產蔬果。在食用或烹飪前，加強蔬果前處理，可減少農藥殘留，例如包葉菜類蔬菜可先切除根部，一片片剝開泡水後沖洗；表面平滑、突起或凹陷之蔬菜水果，清洗時可用軟毛刷輕輕刷洗；對於可削皮的水果和蔬菜，削去外皮也能進一步減少農藥的暴露；並提醒販售業者應將進貨資料保存完整，以利相關單位源頭追蹤管理，若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。