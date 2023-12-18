彰化金馬公園兒童遊具開放爆人潮 家長怨：最難防抽菸阿北

彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，不過不少家長認為與想像有落差，且長者抽菸問題嚴重，實在難以忍受，加上公共廁所沒有整修環境髒亂，對使用者不友善；對此彰化市公所指出，因應使用者需求，金馬公園改善為三代同堂各年齡層都可使用的共融式公園，針對過去涼亭內賭博、吸菸及機車部分公所將加強派員勸導。

金馬公園因周遭住戶、學校多使用度高，因舊有兒童遊具不符合新法規，彰化市公所今年3月投入1300萬展開兒童遊具、廣場鋪面等設施改善；近日工程完工驗收，以編織網作為遊戲空間曝光，吸引不少孩童使用，人潮絡繹不絕，在網路上討論相當高。

有家長反映磨石子溜滑梯下方高低落差大，對幼兒園小孩來說高速滑落很危險，但也有人說大一點的孩子玩刺激度夠；有網友表示失望，原本以為是媲美彰化市兒童公園的共融式遊具，卻連盪鞦韆都沒有；有更多家長反映「公園最大的殺手是阿北抽菸，一堆小孩吸二手菸真的很母湯」，民眾上前勸導還被罵。

彰化市公所說，金馬公園改善主要針對整體步道設置為無障礙環境、遊戲區從原本一組罐頭遊具擴大範圍改為特色遊具，使用對象為6到12歲孩童為主，溜滑梯高度都符合法規，周遭的緩衝墊也有足夠空間和厚度；廁所並未在這次改善範圍內，但明年開始環境清潔一日會增為三次，提高整潔度。