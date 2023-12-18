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彰化金馬公園兒童遊具開放爆人潮 家長怨：最難防抽菸阿北

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，湧入孩童試玩。記者林敬家／攝影
彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，湧入孩童試玩。記者林敬家／攝影

彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，不過不少家長認為與想像有落差，且長者抽菸問題嚴重，實在難以忍受，加上公共廁所沒有整修環境髒亂，對使用者不友善；對此彰化市公所指出，因應使用者需求，金馬公園改善為三代同堂各年齡層都可使用的共融式公園，針對過去涼亭內賭博、吸菸及機車部分公所將加強派員勸導。

金馬公園因周遭住戶、學校多使用度高，因舊有兒童遊具不符合新法規，彰化市公所今年3月投入1300萬展開兒童遊具、廣場鋪面等設施改善；近日工程完工驗收，以編織網作為遊戲空間曝光，吸引不少孩童使用，人潮絡繹不絕，在網路上討論相當高。

有家長反映磨石子溜滑梯下方高低落差大，對幼兒園小孩來說高速滑落很危險，但也有人說大一點的孩子玩刺激度夠；有網友表示失望，原本以為是媲美彰化市兒童公園的共融式遊具，卻連盪鞦韆都沒有；有更多家長反映「公園最大的殺手是阿北抽菸，一堆小孩吸二手菸真的很母湯」，民眾上前勸導還被罵。

彰化市公所說，金馬公園改善主要針對整體步道設置為無障礙環境、遊戲區從原本一組罐頭遊具擴大範圍改為特色遊具，使用對象為6到12歲孩童為主，溜滑梯高度都符合法規，周遭的緩衝墊也有足夠空間和厚度；廁所並未在這次改善範圍內，但明年開始環境清潔一日會增為三次，提高整潔度。

市公所也指出，金馬公園長期以來長者使用度高，不少人長時間占用涼亭下棋、抽菸，讓親子族群困擾，這次工程將占用物品移除，也會再設置警告牌，並加強人員巡視勸導。

彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，以編織網作為遊戲空間。記者林敬家／攝影
彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，以編織網作為遊戲空間。記者林敬家／攝影
彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，不少家長認為與想像有落差，且長者抽菸問題嚴重。記者林敬家／攝影
彰化市金馬公園兒童遊具近日更新重新開放，不少家長認為與想像有落差，且長者抽菸問題嚴重。記者林敬家／攝影

彰化 抽菸

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