回家好難！雙黃線浮濫畫設 彰化縣府遭質疑「製造馬路陷阱」

道路畫設雙黃線是為了交通安全，但民進黨彰化縣議會黨團今天開記者會指出，因為雙黃線畫得過於浮濫，往往一條道路通到底都是雙黃線，汽機車一穿越就常被檢舉，除罰錢還要記點，讓民眾「回家好難」，要求縣府考量民眾方便，檢討雙黃線的畫設。

縣府交通處代理處長許俊宏回應說，道路畫設雙黃線是依據中央法令，由路權單位畫設，並有一定的畫設標準，目的是為了維護交通安全。不過，雙黃線畫設後，可能會造成民眾的不便，也有檢討空間，縣府如果接獲民眾陳情，即會會同警方等相關單位人員實地會勘，如果發現畫設雙黃線不合理，即會改為黃虛線。

許俊宏說，縣府去年共受理40件有關雙黃線畫設不合理的陳情案件，經實地勘察後，有26件改為黃虛線，即用路人可以穿越，但仍有14件維持，考量的仍是安全第一。

依彰化縣警局統計，今年到10月底為止，警方受理10萬7千多件檢舉案件中，以違規停車最多占28%，其次是轉彎未打方向燈與不依標線行駛，各占約16%，跨越雙黃線就是不依標線行駛，如有違規事實，警方依法告發。依道路交通管理處罰條例規定：「汽車駕駛人轉彎時，不依標誌、標線、號誌指示，處600元以上1800元以下罰鍰。

彰化縣議會民進黨團總召李俊諭說，年關將近，最近很多民眾接到穿越雙黃線的罰單，還要被記點，造成荷包大失血，也有民眾反映馬路雙黃線畫設太長，中間沒有缺口方便汽機車迴轉，造成出入不便，也增加政府開罰單的機會，造成民怨，建議縣府及鄉鎮市公所畫設雙黃線時，能考量到民眾便利性。

縣議員莊陞漢也表示，雙黃線畫設常未依現狀考量，以縣道137線為例，從彰化市到花壇、大村到員林，幾乎是雙黃線到底，駕駛人要回家，如果不違規穿越，就必須再往下一個路口迴轉，除了造成路口堵車外，也容易發生交通事故，直嘆「回家好難」。