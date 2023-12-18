清水岩寺點燈拜觀音 彰化歲末活動陸續登場

彰化縣社頭鄉清水岩寺昨晚舉辦歲末點燈法會，彰化縣長王惠美表示，清水岩寺主祀觀音，是中部三大名巖，民眾可來拜觀音祈福，歲末是感恩的時刻，縣府在12月23也將在溪湖國小旁停車場舉辦歲末演唱會，接下來還有八卦山月影燈季活動將登場，歡迎大家共襄盛舉。

清水岩寺廣場昨晚舉辦「歲末點燈法會」由彰化縣長王惠美、清水岩寺副主委蕭惠仁、清水岩管委會總幹事鄉代會主席陳慶福、社頭鄉長蕭浚二等人與會，透過溫馨的點燈祈福活動，祈願國泰民安、風調雨順。

王惠美表示，清水岩寺是供奉三寶佛的寺廟，與虎山巖、碧山巖合稱中部三大名巖，而清水岩寺又因地出泉水、風光明媚而有「清水春光」的美名，更是彰邑八景之一，兼具古蹟觀光與歷史文化，是最佳的心靈休息站，近來每年歲末都舉辦點燈祈福活動，法會一年比一年更多人來參與，歡迎鄉親有機會來清水岩寺走一走，祝福大家新的一年平安吉祥。