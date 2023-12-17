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彰化北斗公所開辦開心農場 民眾三分農地以農會友學慢活

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
北斗鎮公所舉辦「都市農夫樂活開心農場初體驗活動」，提供三分農地讓民眾體驗農作的樂趣，今天開心收成。圖／北斗公所提供
北斗鎮公所舉辦「都市農夫樂活開心農場初體驗活動」，提供三分農地讓民眾體驗農作的樂趣，今天開心收成。圖／北斗公所提供

彰化縣北斗鎮公所舉辦「都市農夫樂活開心農場初體驗活動」，提供三分農地讓民眾體驗農作的樂趣，也有退休族樂得來開心農場種菜活動筋骨，收成的菜還提供給社區當共餐食材，北斗鎮長顏宏霖表示，開辦開心農場反應熱烈，公所再擴大辦理，第二梯次將於19日開放報名，歡迎大家來體驗農作樂活。

顏宏霖說，公所開辦開心農場是希望讓民眾從農作中放慢生活步調，從種植、施肥、整理菜園過程中，不僅能享受綠意空間，也能在互助互樂中以農會友。

歷經二個月的耕耘後，今天收成，並舉辦成果發表會，還現場採收，料理成美食，參與的蕭姓民眾說，他是第一次種菜，竟就種出3公斤以上的結頭菜，可以吃到自己種的菜，覺得好有成就感。

公所第一梯次開放60人報名，只要繳500元，就可以來種菜，並安排專家指導用自然農法耕作，沒想到一開放報名就秒殺，公所決定再加開第二梯次，將於19日在公所開放報名，共有140個名額，額滿為止。

顏宏霖 食材 農會 農地 自然農法

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