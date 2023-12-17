聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳承織布技藝 布農媽媽為子縫衣

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
玉山國家公園管理處開辦部落教室，傳統藝師王良貴傳承布農族織布技藝。圖／玉管處提供
玉山國家公園管理處開辦部落教室，傳統藝師王良貴傳承布農族織布技藝。圖／玉管處提供

織布是布農族的傳統工藝，但面臨傳承問題，玉山國家公園邀請布農族傳統藝師王良貴，在東埔部落傳授織布技藝，經過6個月研習，織出布農族男孩的傳統服飾。學員說，看到孩子穿上自己做的衣服相當高興，讓孩子知道「我們布農族也有這麼美麗的服飾」。

南投縣是布農族5大社群發源地，織布是布農族婦女的傳統技藝，也是布農族文化和歷史的累積。布農族織布竿數愈多，圖案就愈繁複華麗，玉管處7月在東埔部落教室開辦織布課程，不管是遠嫁而來的媳婦，或在地女兒，都能學習這項技藝，編織屬於自己的傳統服飾。

王良貴教導部落族人繡出布農族傳統男子服飾，學員興致盎然，除了十字繡技藝，還有布農族的傳統文化知識。南投社區大學老師陳美蘭教導植物染，讓學員能動手染出專屬的服飾配件。

學員帶著自己的孩子參加成果發表，看著孩子穿上自己設計、繡製的傳統衣飾，個個眼裡散發喜悅光芒。有學員說，希望依循傳統，為自己的家人親手做1套傳統布農族服，也期待部落教室能持續開辦課程，重現更多布農傳統技藝。

王良貴說，現在族人織布的實在很少，這次男孩傳統服飾，從最簡單的織布基礎學起，到動手完成全套服飾，學員完成後都很高興，希望布農織布的技藝，能交給下一代延續下去。

布農族 玉山國家公園 教室

延伸閱讀

傳承織布技藝 布農媽媽親手為孩子織傳統服飾

花東部落青年團隊傳承文化 推半日遊與苧麻捻線工藝

南投耶誕氣氛逐漸加溫 羅娜村將豎起25公尺巨型耶誕樹

布農族小米文化解密 1976年就有美國學者跨海研究

相關新聞

梨山幸福巴士 明年擬客貨共載

台中市和平區梨山地區幅員廣大，新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落坐落不同山頭。台中市交通局預計明年推出「客貨共載服務」，...

長髮男應徵保全遭拒 3業者各吞30萬罰單

台中有名長髮男子，今年連續向3家保全公司謀職，都因為頭髮太長不被錄用，該名男子憤而向台中市勞工局投訴，經調查3家公司都涉...

傳承織布技藝 布農媽媽為子縫衣

織布是布農族的傳統工藝，但面臨傳承問題，玉山國家公園邀請布農族傳統藝師王良貴，在東埔部落傳授織布技藝，經過6個月研習，織...

中國附醫打造一站式醫療

中國醫藥大學附設醫院昨天啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」，台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展、台中市醫師公會理事長王博正等人出...

強風襲彰化導致高壓斷線 福興鄉2千多住戶停電搶修中

今日東北季風增強，彰化福興鄉傍晚住戶停電，台電彰化區處指出，因強風吹襲導致高壓斷線，斷線處施工困難，為保護施工人員安全，...

南投松柏嶺受天宮遶境祈福 「掠童乩」傳統成最大民俗特色

南投縣松柏嶺受天宮今天舉行遶境祈福，縣長許淑華等人到場祈求國泰民安，風調雨順，遶境活動順利圓滿，並在乩童及手轎班等祈福遶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。