傳承織布技藝 布農媽媽為子縫衣

織布是布農族的傳統工藝，但面臨傳承問題，玉山國家公園邀請布農族傳統藝師王良貴，在東埔部落傳授織布技藝，經過6個月研習，織出布農族男孩的傳統服飾。學員說，看到孩子穿上自己做的衣服相當高興，讓孩子知道「我們布農族也有這麼美麗的服飾」。

南投縣是布農族5大社群發源地，織布是布農族婦女的傳統技藝，也是布農族文化和歷史的累積。布農族織布竿數愈多，圖案就愈繁複華麗，玉管處7月在東埔部落教室開辦織布課程，不管是遠嫁而來的媳婦，或在地女兒，都能學習這項技藝，編織屬於自己的傳統服飾。

王良貴教導部落族人繡出布農族傳統男子服飾，學員興致盎然，除了十字繡技藝，還有布農族的傳統文化知識。南投社區大學老師陳美蘭教導植物染，讓學員能動手染出專屬的服飾配件。

學員帶著自己的孩子參加成果發表，看著孩子穿上自己設計、繡製的傳統衣飾，個個眼裡散發喜悅光芒。有學員說，希望依循傳統，為自己的家人親手做1套傳統布農族服，也期待部落教室能持續開辦課程，重現更多布農傳統技藝。

王良貴說，現在族人織布的實在很少，這次男孩傳統服飾，從最簡單的織布基礎學起，到動手完成全套服飾，學員完成後都很高興，希望布農織布的技藝，能交給下一代延續下去。