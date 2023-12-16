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彰化稻草裝置藝術 王惠美作勢「彈鋼琴」音樂全靠想像
彰化縣田中鎮農會今明兩天在頂潭里望高寮，辦2023花露米稻田中在地產業推廣活動，暨輔導國產米糧創新行銷計畫活動，今年有往年受歡迎的稻草裝置藝術，另增加稻草迷宮和稻田地景，推陳出新令遊客耳目一新。
田中鎮農會理事長陳明圳、常務監事葉文東、總幹事張瑞欣邀請縣長王惠美、立法委員陳素月、縣農會總幹事張建豐等人出席，王惠美逛活動市集，也到望高瞭庭園區遠眺稻草裝置藝術，並到展示區作勢彈奏稻草鋼琴，跟現場民眾同樂。
王惠美說，田中鎮農會輔導辦理全國唯一公糧全面產銷履歷，讓農民免受稻作四選三的休耕限制，繳交公糧後的餘糧，農會每百公斤再以市價增加30元收購，讓稻米品質提升更增加農民收益。
田中鎮公所每年都展示稻草裝置藝術，今年增加稻草地景，保留收割後的「欉頭」長出稻葉，留下「田中米」字樣，還有紮起稻草布置迷宮供拍照與捉迷藏，從早到晚都有親子遊客在迷宮嬉戲。
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