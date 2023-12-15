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彰縣府耶誕樹今晚點燈 還有小熊拱門和發光麋鹿
彰化縣政府在廣場前布置8米高的聖誕樹主燈，今晚由縣長王惠美與民眾一起點亮耶誕燈樹，燈飾從今晚展燈至明年3月3日，每天晚上5點30分至10點開燈，歡迎民眾拍照打卡。
王惠美說，縣府在廣場布置8米高的聖誕樹，有拍照打卡好景點如「小熊拱門」、「發光蝴蝶」及「麋鹿」主題裝置藝術，還擴大了聖誕佈燈範圍，從彰化縣消防局至到中山國小，一路沿著中山路都可見布置聖誕燈。
活動現場縣府也精心準備小禮物發送給民眾，還有趣味造型人偶及聖誕老公公陪伴民眾，與大家提前歡慶聖誕佳節。
縣府指出，接續「2024彰化月影燈季活動」將於12月30日登場，展燈至113年3月3日，民眾可從彰化縣政府散步到彰化美術館，再沿卦山路漫步到八卦山上，一路欣賞美麗璀璨的燈光。
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