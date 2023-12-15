南投農產運銷公司慶40歲 舉辦原豬原味創意料理

南投縣農產運銷公司走過40年，擺脫屠宰場刻板印象營造為「豬樂團」兼具生產、生活、生態，除提供認證優質肉品，還有開發多樣化商品，公司今天辦理40週年場慶及創意料理賽。

南投縣政府持有的南投縣農產運銷股份有限公司成立40年，今天辦理「原豬原味」創意料理商品設計邀請賽暨40週年場慶活動，南投縣農產運銷公司董事長、縣長許淑華、南投縣農業處長蘇瑞祥、運銷公司總經理周義雄等人出席，眾人慶祝農產運銷公司近年成功轉型。

許淑華致詞表示，今年是農產運銷公司40週年，感謝所有員工用心經營，包含肉品屠宰服務及豬肉品質都提升，並發揮豬肉穩定供應功能；公司民國93年起積極轉型成為「豬樂團」採多元化經營，產品優質、多樣，提供健康又美味的豬肉品及衍生商品，都相當暢銷。

創意料理商品設計邀請賽共10所餐飲學校、13支隊伍參加，除要烹煮1道豬肉料理，另1道則須將原住民風味元素融入餐點，兼具色香味、擺盤，由評審老師全程觀察評分。連姓學生說，用「馬告」醃製豬肉提味，加上餅皮做成美味輕食豬肉捲，盼有好成績。