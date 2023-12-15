快訊

鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

南投農產運銷公司慶40歲 舉辦原豬原味創意料理

中央社／ 南投縣15日電

南投縣農產運銷公司走過40年，擺脫屠宰場刻板印象營造為「豬樂團」兼具生產、生活、生態，除提供認證優質肉品，還有開發多樣化商品，公司今天辦理40週年場慶及創意料理賽。

南投縣政府持有的南投縣農產運銷股份有限公司成立40年，今天辦理「原豬原味」創意料理商品設計邀請賽暨40週年場慶活動，南投縣農產運銷公司董事長、縣長許淑華、南投縣農業處長蘇瑞祥、運銷公司總經理周義雄等人出席，眾人慶祝農產運銷公司近年成功轉型。

許淑華致詞表示，今年是農產運銷公司40週年，感謝所有員工用心經營，包含肉品屠宰服務及豬肉品質都提升，並發揮豬肉穩定供應功能；公司民國93年起積極轉型成為「豬樂團」採多元化經營，產品優質、多樣，提供健康又美味的豬肉品及衍生商品，都相當暢銷。

創意料理商品設計邀請賽共10所餐飲學校、13支隊伍參加，除要烹煮1道豬肉料理，另1道則須將原住民風味元素融入餐點，兼具色香味、擺盤，由評審老師全程觀察評分。連姓學生說，用「馬告」醃製豬肉提味，加上餅皮做成美味輕食豬肉捲，盼有好成績。

豬肉 南投縣農 創意料理

延伸閱讀

徐巧芯批SOA為「戰爭白手套」 許淑華嗆：抹黑國際友人善意

中捷延伸南投 蔡培慧：2020年和交通部開始研擬

南投水里國中網球場破損 許淑華允籌足經費改善

蔡培慧自稱爭取台中捷運延伸案 南投縣府秀公文證實為許淑華

相關新聞

台中國光路沿途無左轉標示！駕駛來不及切換車道吞罰單 議員籲改善

交通違規檢舉多，台中市民進黨議員陳雅惠說，南區國光路沿線內側車道，沿途沒有前方左轉車道標示，等到駕駛開到路口，想切到右側...

南投培育阿里山千金榆有成 可望栽培段木香菇、木耳

林業保育署南投分署培育仁愛鄉霧社地區原生植物「阿里山千金榆」，是原住民部落傳統慣用的木材原料，可發展段木香菇與木耳，南投...

彰化員林再推福利好康 1元就能騎公共自行車

彰化縣現有1800輛MOOVO智慧自行車，其中750輛放在員林市，今天市公所宣布明天起，持員林市公所發行的員林幸福卡在全...

軍公教明年調薪 盧秀燕承諾：中捷員工將加薪、但不調漲票價

台中捷運員工的薪水過低，市議員楊大鋐、羅廷瑋今日要求中捷公司應為捷運員工調整薪水。台中市長盧秀燕表示，中捷公司員工會加薪...

國內收納龍頭樹德廠拍有愛 捐一成盈餘助偏鄉學童

國內收納龍頭樹德企業在南投市興建「半山夢工廠」，更深耕偏鄉與原鄉公益、文化，為幫助偏鄉孩童，最近舉辦「為愛收納、樹德廠拍...

社宅抽籤誤播測試版 中市懲處

房價高漲，台中市社宅已完工8處，加上興建與規畫中的共7千多戶。不過，有議員表示，市民陳情太平育賢二期社宅10月中旬抽籤，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。