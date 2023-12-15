全國最大鹿谷冬茶評鑑報名4833件 劉建聰摘特等獎

鹿谷鄉農會每年的茶葉評鑑件數是全國最多的一區，4833件冬茶茶樣經過為期2周的嚴格競爭下，今天終於公布由鹿谷茶農劉建聰（借名劉倡余）在4833件激烈競爭中，得到評審「具備香氣甜且濃郁發酵果香」評價，榮登「特等獎」寶座外，還摘下頭等壹、伍、陸各一支，農會表示今年冬茶品質較去年好，市場行情會攀高。

評審林儒宏指出，今年特等獎的成茶外觀墨綠圓整油潤，沖泡後茶湯水色金黃明亮；香氣甜濃郁發酵果香；茶湯滋味甘甜細緻喉韻佳；葉底展開勻整；杯底香氣幽雅持久，馥郁芬芳，冷熱不變，是具備發酵香特色的凍頂烏龍茶。

鹿谷鄉農會指出，農會從1976年開始辦理茶賽活動，迄今已有47年歷史，且只要能取得「入圍」資格的茶，市場行情初估每台斤可由2000元起跳，若獲得最高特等獎的比賽茶，每台斤價碼甚至可高達30萬元，由於是全台價格極高的茶區，以致近來常引來不肖人士覬覦，以「境外茶」冒名參賽。

總幹事林義能說，今年完成收茶作業後，農會同樣會把參與評鑑的茶樣，全部交由農委會茶改場進行「DNA分子鑑定」科學技術，經鑑定非台灣國內生產的茶葉，將予以悉數銷毀，且所附的同一農戶之台灣農產品生產追溯證明繳交之茶葉，也都評定為不合格的淘汰名單，並公布繳茶者姓名。