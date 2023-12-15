埔里守城橋封閉居民硬闖 縣府承諾便道春節前通行

南投縣埔里鎮守城橋今年8月因卡努颱風帶來超大豪雨，守城橋橋墩受損，橋面扭曲變封閉。居民多次要求興建便道或便橋卻無動工跡象，有民眾冒險搬開水泥護欄，穿越危橋。南投縣工務處今天表示，考量居民通行需求，將先在河床開設便道，最快2周內發包，並在春節前開放通行。

守城橋是埔里鎮大湳、牛眠、蜈蚣等里居民出入主要通道，也是農產運輸命脈，從8月封閉後，居民出入都得繞遠路，希望能先設替代便到或便橋。但至今仍無施工跡象，縣府說明守城橋重建案完成審議，新橋預計2026年初完工。替代便道或便橋，預計明年6月完工；鋼便橋最快明年6月施工，預計年底完工，讓居民質疑縣府重建速度太慢，相當不滿。

南投縣工務處表示，守城橋改建期間將採較安全的鋼橋作為替代道路，新主橋工期為2年，預計2026年初完工，因守城橋是當地交通要道，考量鄉親需求，將改設置河床便道供民眾通行，最快2周內便可發包，趕在明年3月前完工。縣府也會要求廠商加速施工，春節前先開放通行。