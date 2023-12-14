社宅抽籤「備取1變備取14」遭疑被動手腳 盧秀燕：測試烏龍、已處分

台中市議會今進行總預算二讀聯席審查，議員陳雅惠說，有市民陳情，東區育賢二期10月17日抽籤，他第一次查看時是備取1，沒想到公布結果竟成備取14，形容自己的心情從天堂掉到地獄。市民質疑社宅抽籤「難道市府說了算？」都發局長李正偉說，市民最初看到的是廠商測試畫面，全程直播後也公布名單，才是最後結果。他說，因影響市府公信力，已處分廠商及相關承辦人員。

議員陳雅惠說，太平區育賢段二期好宅是台中市興建的第8處社會住宅，10月17日上午10點舉辦電腦抽籤，並在市府住宅發展工程處臉書粉專全程直播。

民眾陳情，10月17日上午10點10分辦理抽籤，10分02秒開始，10分07秒完成，10分29秒播列印畫面，10分34秒關閉電腦畫面。民眾10分13秒查詢時是「備取1」，等11分44秒再次查詢已變成「備取14」，質疑抽籤的公平性。陳雅惠轉述「市民的心情頓從天堂掉到地獄」。

陳雅惠說，北屯台中好宅去年8月9日抽籤就全程揭露，公布各種房型的正取、備取名單，希望未來都比照北屯社宅的模式辦理，以免遭質疑社宅抽籤的公平性。

都發局長李正偉說，承辦社宅抽籤的相關人員、廠商都一律處分，給社會交代。市長盧秀燕說，台中市社宅抽籤每案都有全程直播，據她了解此案是個案，當天是廠商進行測試，把預試名單展現出來，不是真的抽到。盧說，政府做事一定要很小心，否則個案出包，造成不好印象。所以公務員都被處分，凸顯這是很嚴重的事情。