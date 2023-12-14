快訊

國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

南韓「2023年度演員」排行出爐！ 冠軍演技實至名歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社宅抽籤「備取1變備取14」遭疑被動手腳 盧秀燕：測試烏龍、已處分

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影

台中市議會今進行總預算二讀聯席審查，議員陳雅惠說，有市民陳情，東區育賢二期10月17日抽籤，他第一次查看時是備取1，沒想到公布結果竟成備取14，形容自己的心情從天堂掉到地獄。市民質疑社宅抽籤「難道市府說了算？」都發局長李正偉說，市民最初看到的是廠商測試畫面，全程直播後也公布名單，才是最後結果。他說，因影響市府公信力，已處分廠商及相關承辦人員。

議員陳雅惠說，太平區育賢段二期好宅是台中市興建的第8處社會住宅，10月17日上午10點舉辦電腦抽籤，並在市府住宅發展工程處臉書粉專全程直播。

民眾陳情，10月17日上午10點10分辦理抽籤，10分02秒開始，10分07秒完成，10分29秒播列印畫面，10分34秒關閉電腦畫面。民眾10分13秒查詢時是「備取1」，等11分44秒再次查詢已變成「備取14」，質疑抽籤的公平性。陳雅惠轉述「市民的心情頓從天堂掉到地獄」。

陳雅惠說，北屯台中好宅去年8月9日抽籤就全程揭露，公布各種房型的正取、備取名單，希望未來都比照北屯社宅的模式辦理，以免遭質疑社宅抽籤的公平性。

都發局長李正偉說，承辦社宅抽籤的相關人員、廠商都一律處分，給社會交代。市長盧秀燕說，台中市社宅抽籤每案都有全程直播，據她了解此案是個案，當天是廠商進行測試，把預試名單展現出來，不是真的抽到。盧說，政府做事一定要很小心，否則個案出包，造成不好印象。所以公務員都被處分，凸顯這是很嚴重的事情。

陳雅惠說，她不曉得有公務員有被處分，會轉告陳情者，否則外界會以為市府可以隻手遮天。

台中市議員陳雅惠要求市府針對社宅抽籤應秉持公開透明。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳雅惠要求市府針對社宅抽籤應秉持公開透明。記者陳秋雲／攝影

陳雅惠 社宅 台中市 公務員 盧秀燕

延伸閱讀

中投4個立委選區激戰 年輕選票成決勝關鍵

綠批購物節打造盧秀燕總統之路 主張3.95億全刪

陳建仁稱加快通過綠線延伸案 盧秀燕：藍線更迫切！

台中年繳近2000億稅金只討回800多億 盧秀燕推薦楊瓊瓔「討得回預算」

相關新聞

社宅抽籤「備取1變備取14」遭疑被動手腳 盧秀燕：測試烏龍、已處分

台中市議會今進行總預算二讀聯席審查，議員陳雅惠說，有市民陳情，東區育賢二期10月17日抽籤，他第一次查看時是備取1，沒想...

中捷綠線北沿大坑南延彰化「附條件一次核定」 彰縣府：全力配合

台中捷運綠線北延大坑、南延彰化案，行政院長陳建仁在院會宣布「附條件一次核定」，行政院將盡速核定台中捷運綠線可行性報告。對...

彰化2鄉公所大樓被列危樓等重建 縣府捎來中央消息

彰化縣埔鹽鄉和埔心鄉的鄉公所辦公大樓都是危樓，埔鹽鄉公所編列明年度新辦公廳舍重建工程設計規畫預算，被鄉代會打回票；埔心鄉...

綠批購物節打造盧秀燕總統之路 主張3.95億全刪

台中市議會一改慣例，這次總預算二讀會採聯席審查，今審查財經民政預算。民進黨議員主張113年度台中購物節編列3.95億，質...

力挺3部國片！ 豐原in89影城這兩天免費看 明起手刀畫位

力挺國片！台中豐原in89豪華影城推出「市民電影日 金馬in台中」，明天上午10點半，開放台中市民持身分證到豐原in89豪...

4個多月未設便道！南投埔里守城橋封閉惹民怨 居民冒險騎車闖過橋

南投埔里守城橋因風災受損封閉，居民出入得繞路，交通不便；而封橋至今4個多月仍未施設便道，引發民怨，民眾甚至搬開護欄冒險騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。