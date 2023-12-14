參山風景區攜手中市飯店推主題房 送限定伴手禮

歲末年終正是出遊好時機，參山國家風景區管理處今天與台中市飯店業者推出主題房，入住再贈送限定伴手禮包，業者也邀請藝術家參與策展，讓旅人探索台中城市遊程。

交通部觀光署參山國家風景區處長曹忠猷今天與台中大毅老爺行旅總經理蔣大雄共同召開記者會，發表展覽主題「Have Fun！社員旅行FUN提案」，推出2款主題套房，融入參山國家風景區的特色意象，搭配台灣觀光代言熊「喔熊」打造出童趣又具參山特色的風格房間。

曹忠猷表示，入住旅客還能體驗新竹十二寮時光村，結合在地物產東方美人茶及椪柑所推出的洗沐用品，讓洗澡成為一場走入參山的沉浸式體驗，沐浴在山林果樹的香氣中。

至於入住主題房的伴手禮組合，曹忠猷指出，包含新竹大山北月的橘子氣泡水、與苗栗三義舊山線鐵道自行車合作的乖乖、南投炭之癮的焙香烏龍茶、台中蜜友冰棒的蜂蜜檸檬乾及台中元明商店的「喔熊」聯名桂花釀太陽餅等。

蔣大雄表示，即日起到明年8月底，邀請藝術家們參與策展，特別與擅長以生活題材為創作靈感的知名策展單位范特喜微創文化合作，邀請多名插畫家、攝影師等展出作品。

蔣大雄指出，展覽中集結藝術家與老爺社員們日常解憂放鬆的場景、秘密基地或無名私房景點，旅人可按圖索驥，探索不一樣的台中城市遊程，從在地達人的日常旅程中，玩出N種樂趣方案。