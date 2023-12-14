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日月潭四手吊網 遊客擅闖拍照

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
日月潭潭面的「四手吊網」意象造景，本月8日竟有業者帶日出團遊客未穿著救生衣，就登上潭面造景。圖／日管處提供
日月潭潭面的「四手吊網」意象造景，本月8日竟有業者帶日出團遊客未穿著救生衣，就登上潭面造景。圖／日管處提供

日月潭水上熱門運動立式划槳SUP又生亂象，日月潭國家風景區管理處本月8日接到民眾反映，有業者帶未穿著救生衣的遊客登上潭面「四手吊網」造景，甚至還幫忙拍照，日管處已查獲是某家SUP業者所為，已開出勸導單，並要求不得讓遊客闖進吊網造景，若再犯最高可罰20萬元。

日管處表示，過去擅闖四手吊網造景的情況並不多，本月8日清晨發生失序行為後，已約談SUP業者，表示是遊客要求登上才會協助拍照，但日管處強調未來會加強巡查，並律定業者不得以SUP進入吊網作為營利宣傳。

日管處指出，日月潭水域早期邵族人、漁民會以竹竿撐起大網，將「四手吊網」放入水中，並利用昆蟲趨光性，在吊網中央掛上燈光，吸引魚類群聚覓食，待魚群入網再撈起漁獲，惟後來隨著遊湖觀光發展，早期的漁業文化才逐漸式微沒落。

過去為重現「四手吊網」，也曾在潭面設置吊網意象，但長期在水面上日曬雨打逐漸斑駁，為此重新整理，將吊網支柱以鋼管呈現，竹筏船屋也翻修，並將2座四手吊網固定在涵碧半島、向山眺望平台水域，讓前往兩處景點的遊客，以更佳的視角認識邵族吊網漁業文化。

日月潭 魚類 國家風景區

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