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南投賄選、抹黑五鬼作怪 國民黨縣黨部成立抓鬼大隊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨南投縣黨部今天成立抓鬼大隊，號召選民拒絕賄選，並勇於檢舉不法。圖／南投縣黨部提供
國民黨南投縣黨部今天成立抓鬼大隊，號召選民拒絕賄選，並勇於檢舉不法。圖／南投縣黨部提供

總統、立委選舉進入最後1個月，國民黨南投縣黨部今天成立抓鬼大隊，縣黨部主委廖怡琇祭出打鬼棍，棒打南投選戰五穢鬼，賄選散財、生事造謠、恐嚇嚇人、文宣破壞、慣犯抹黑鬼等，呼籲縣民加入抓鬼行列，杜絕買票、抹黑造謠、黑函、破壞文宣看板等惡質選舉奧步。

廖怡琇說，距離投票日越近，各種抹黑造謠、黑函攻擊的手法頻傳，國民黨立委候選人馬文君、游顥看板布條也頻傳遭受破壞，更有民眾聽聞賄選傳聞，企圖影響選情，讓民眾不堪其擾，甚至要求選民不要參加國民黨選舉造勢活動，讓藍營支持者心生畏懼。

為了給南投縣民公平、公正的選舉環境，南投縣黨部號召南投縣退警協會成立抓鬼大隊，廖怡琇、縣議員林憶如和退休的偵查隊長張錫淵拿著打鬼棒，將帶民眾一起打擊賄選和惡質抹黑等選舉奧步，也提醒民眾注意，這些違法行為可能就出現在生活周遭，大家要小心「五鬼出沒！」更勇於檢舉不法。

林憶如說，「賄選者依選罷法第99條，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科罰金100萬元以上1千萬元以下；「賣票者」則依刑法第143條，處3年以下有期徒刑，得併科罰金30萬元以下，選民不要因為貪圖小利，以身試法。乾淨選風更需要大家一起維持，只要拒絕賄選勇於檢舉，才能選出能用心為民服務的人才。

立委選舉 賄選 南投

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