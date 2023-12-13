中捷綠線延伸案卡關 江啟臣：綠線發展跟新社很有關

台中市捷運綠線通車後，受到市民歡迎，也期盼往北能延伸到大坑，往南延伸到彰化。但是立委江啟臣今出席立委交通委員會考察時說，延伸影響的不僅是這些，像他的選區新社就在大坑上面，是更大的風景區，光是今年的花海就吸引312萬人，光接駁費就花了好幾千萬元。

江啟臣說，現在在討論延伸到大坑，新社顯得卻還更遙遠，所以綠線的發展，跟更上面的新社也很有關係，因此問題的解決不僅是關係到北屯區，還涉及其他區。

他認為，綠線延伸案可行性評估後，施工一定有先後，若硬是要求同一天，也有它的困難度。況且，一次核定預算，經常有今年核定、明年漲價的情形，因為標不出去不斷的追加，物價、工資一直漲，所以應盡速核定。