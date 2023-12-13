遊客站上日月潭「四手吊網」意象造景拍照 最高開罰20萬元

日月潭水上熱門運動立式划槳SUP又生亂象，日管處上周五接到民眾反映，潭面的「四手吊網」意象造景，竟有業者帶日出團遊客未穿著救生衣，就登上潭面造景，甚至還幫忙拍照，日月潭國家風景區對於違規脫序行為，已查獲是潭區某家SUP業者所為，已開出勸導單，並要求不得讓遊客闖進吊網造景，若再犯將依發展觀光條例，破壞公物最高可開罰20萬元。

日管處表示，過去擅闖四手吊網造景的情況並不多，上周五清晨發生失序行為後，已約談SUP業者，據供稱是遊客要求登上才會協助拍照，但日管處強調未來會加強巡查，並律定業者不得以SUP進入吊網作為營利宣傳，呼籲民眾、玩家、業者自律，切勿再以身試法。

日管處指出，日月潭水域早期邵族人、漁民會以竹竿撐起大網，將「四手吊網」放入水中，並利用昆蟲趨光性，在吊網中央掛上燈光，吸引魚類群聚覓食，待魚群入網再撈起魚獲，惟後來隨著遊湖觀光發展，早期的漁業文化才逐漸式微沒落。