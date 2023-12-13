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60年代的大甲鎮瀾宮廟會再現 在地畫家畫出家鄉感情

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
出生台中大甲的畫家楊年發，創作台灣各地區早期農村生活、歷史文化，宗教迎神等圖畫，此畫為鎮瀾宮早期廟會。記者游振昇／攝影
出生台中大甲的畫家楊年發，創作台灣各地區早期農村生活、歷史文化，宗教迎神等圖畫，此畫為鎮瀾宮早期廟會。記者游振昇／攝影

出生台中市大甲的畫家楊年發，創作台灣各地區早期農村生活、歷史文化，宗教迎神等題材，其中大甲鎮瀾宮會活動，畫出60年代的熱鬧，也畫出他對家鄉的感情；楊年發受邀在大甲中正紀念館藝廊舉辦畫展2個月，目前展出31幅創作。

在中正紀念館展出的作品中，有油畫，也有水彩，包括大甲鎮瀾宮迎神廟會、農村風景、農村稻田、豐收系列、台灣老車站、知名景點，其中「大甲鎮瀾宮廟會」的宗教活動及「中華商場」描繪60年代的景象，內容豐富精采。

楊年發，1960年生於台中大甲，畢業後創作得獎無數，在台灣各地舉辦多次個展與聯展，1982年獲選列入「中華民國現代名人錄」98年全國第一屆「十大出才藝少年水彩寫生比賽第一名」。

鎮瀾宮 紀念館 才藝

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