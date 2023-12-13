處方箋不拿藥卻是體適能 秀林衛生所瘋運動派對

與宜蘭縣只隔一溪，花蓮縣秀林鄉的面積相當於整個彰化縣，這個台灣最大的鄉鎮正在嘗試一種獨創的健康大型實驗，鄉民走進衛生所，拿到的處方箋不領藥，是「運動派對」入場券。

秀林鄉位於花蓮縣北半部，這裡獨創健康大型實驗，其實是衛生福利部中央健保署推出的全人整合照護執行方案試辦計畫，「我們在進行一項健康革命」，健保署長石崇良說，秀林鄉改變過去只治病醫療照護模式，加入更前端的疾病預防、更後端的復健復能，甚至一路照顧到安寧緩和。

台灣全人整合照護模式，這個健康大型實驗已實行2年，成功將秀林鄉總醫療費降了2.5%，秀林衛生所功不可沒，衛生所化身健身房，醫護人員更變成「問卜師」，鄉民不論健康或生病，都愛諮詢如何吃得巧、動得好，衛生所成了找健康的最佳去處，醫療反而變附帶功能。

「你們一定無法想像長輩光看到健身設備就會怕」，秀林鄉衛生所主任田惠文苦笑著說，為了讓長輩與健身設備更「親近」，她靈機一動，在老人家最常出沒的衛生所內放置4、5台設備，取代一般候診大廳的椅子。候診等待空閒，長輩不再無聊滑手機，反而開始好奇使用健身設備。

擔心長輩錯誤使用設備，造成運動傷害，秀林鄉衛生所有具備健身正確知識工作人員，隨時指導到衛生所嘗試健身器的鄉民，「我們以前還要安排暗樁玩健身設備」，從必須有人使用、鼓勵才敢嘗試，如今已經有固定幾個時常到衛生所健身的鄉民，健身不再是電視機裡遙不可及的存在。

自嘲只是因公費生身分才會被綁在偏鄉的田惠文，從衛生所醫師到主任，在秀林衛生所一待就是26年，「我一開始很怕這只是一個來了又走的計畫」，對身為原住民的她而言，這不只是健康10大建設，更必須在文化尊重前提之下深入原鄉。

田惠文心目中的文化尊重，就是彼此能溝通、產生共鳴，不論醫療、衛教或篩檢。台灣許多鄉鎮住民不喜歡篩檢，誤解只是在幫衛生所做業績，衛生所與住民的緊張關係，在秀林鄉並不存在，田惠文說，衛生所與醫院合作，透過大數據輔助找出每個村子住民常見疾病，提供真正所需。

在秀林鄉，這裡的鄉民透過親身體驗，知道篩檢、預防保健的重要性，甚至會主動跑到衛生所，拉著田惠文說，「我們也要像隔壁村子一樣有篩檢服務」，作為一個偏鄉服務團隊，不要在辦公室裡想，必須親自走出去，才能看見不同部落、村子真正需要的醫療、預防保健服務。

兼顧健康與文化尊重的決心，讓田惠文今年將「秀林模式」帶上國際舞台時，美國專家、學者聽完紛紛給予正面回饋，「大家都想跟我回來」，甚至指定要移民到秀林鄉，這是連強大的美國都無法想像的偏鄉健康模式，但在太平洋另一端的台灣，後山日先照的花蓮做到了。