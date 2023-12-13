「旺來路」 南投旺來聯外道通車

南投市區產業用地少，縣府新開發的旺來園區已完售，已經有知名食品、化妝品等企業進駐，縣府先打通工業路連接民族路的139丙線，更往南連接旺來園區的聯絡道，昨天正式通車命名為「旺來路」。縣府表示，旺來園區與南崗工業區串連交通更方便，可減輕台三線負擔，也讓社區與園區車潮分流。

旺來產業園區在前縣長林明溱任內規畫，縣長許淑華接手後，已有10家知名企業進駐。縣府斥資1.1億元，新闢聯外道路「旺來路」昨天通車。

許淑華說，旺來園區開發成功，已有「微熱山丘」、「三點一刻」、先麥芋頭酥、愛妮雅化妝品等企業進駐，打造觀光工廠，上市大廠上緯也進駐設立企業與研發、生產總部。

許淑華說，旺來園區原本只靠聯外道路利樂路，廠商及居民憂心影響交通，前縣長林明溱得知後，與她研究向中央爭取經費開闢聯絡道，昨天道路正式通車，林明溱未出席通車典禮，但仍要請大家為林鼓掌。

縣府表示，為串連旺來園區與南崗工業區，推動139丙線工業路延伸到150線的道路工程，前期投資4.5億元，去年11月通車，如今旺來路再通車，讓社區學校及園區觀光車潮分流。

縣府表示，明年將再斥資4.8億元，開闢福崗路西延路段，可串連南投交流道、旺來園區、南崗工業區及八卦山風景區，規畫南投、名間聯絡道、名間外環道，已爭取到交通部核定補助，正進行可行性評估。

旺來園區估計可以創造上千個就業機會，全區年產值上看30億元，每周吸引上萬名觀光客。縣政府將持續開發旺來2期園區，同時擴大南崗工業區，吸引更多企業投資南投，創造更多就業機會。