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南投旺來產業園區聯外道通車 盼「旺來路」帶動產業發展

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
旺來產業園區聯外道路今天通車，取名「旺來路」，可望帶動南投產業發展、創造就業機會。圖／南投縣政府提供
旺來產業園區聯外道路今天通車，取名「旺來路」，可望帶動南投產業發展、創造就業機會。圖／南投縣政府提供

南投市工業區土地僧多粥少，新開發的旺來園區開發案完售，縣政府打通工業路接民族路的139丙線，更往南連接直通旺來園區的連絡道，也在今天完工通車取名「旺來路」，串連南崗工業區讓交通更方便，減輕台三線交通負擔，旺來園區估計年產值約30億元，創造1千個就業機會，吸引更多企業到南投投資。

旺來產業園區在前縣長林明溱任內規畫，縣長許淑華接手後努力營造更好的投資環境，已有10家知名企業進駐，斥資1.1億元新闢聯外道路「旺來路」今天通車，縣議員游顥、張秀枝、林憶如、張婉慈、林儒暘和旺來園區廠商協進會理事長許銘仁、副理事長徐孟榆等人都到場慶祝。

許淑華說，旺來產業園區開發成功，已有「微熱山丘」、「三點一刻」、先麥芋頭酥、愛妮雅化妝品集團、信織實業進駐，趕工打造觀光工廠，上市大廠上緯也設立企業與研發、生產實驗總部。旺來園區原本只靠利樂路聯外，廠商及居民、學校都憂心影響交通，前縣長林明溱得知後，與她研究在中央爭取經費促成聯絡道開闢，如今路蓋好了，林前縣長客氣婉辭通車典禮，她要請大家為林明溱縣長鼓掌。

縣府大力推動串連南崗工業區的139丙線工業路延伸到150線的工程，前期投資高達4.5億元的路段去年11月就通車，如今旺來路再通車，讓社區學校及園區觀光車潮徹底分流，明年將再斥資4.8億元，開闢福崗路西延路段，串連南投交流道、旺來園區、南崗工業區及八卦山風景區的交通路網，包括南投、名間聯絡道、名間外環道，已爭取到交通部核定補助，正進行可行性評估。

旺來園區設廠後估計年產值30億元，可創造1千個工作職缺，吸引每周1萬觀光人次造訪。縣府將持續開發旺來二期園區，同時也擴大南崗工業區，吸引更多企業到南投投資，創造更多就業機會。

南投市旺來產業園區「旺來路」今天通車，縣長許淑華和廠商期盼帶動南投產業發。圖／南投縣政府提供
南投市旺來產業園區「旺來路」今天通車，縣長許淑華和廠商期盼帶動南投產業發。圖／南投縣政府提供
南投市旺來產業園區「旺來路」今天通車，縣長許淑華和廠商期盼帶動南投產業發。圖／南投縣政府提供
南投市旺來產業園區「旺來路」今天通車，縣長許淑華和廠商期盼帶動南投產業發。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱 許淑華

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