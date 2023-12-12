廖文聰自掏腰包16萬元 製350個健康坐墊免費贈長者
台中市表揚好人好事運動協會今舉行好人好事代表表揚活動，共有29位好人好事代表獲獎，其中高齡77歲的廖文聰，因為看到長者久坐不適的問題，自掏腰包16萬元，製作350個健康坐墊免費贈送予地方70歲以上長者，行善的熱忱令人感佩。
今年好人好事代表分為教育類、警消類、醫護類、慈善團體類及社會人士類，台中市副市長王育敏與台中市表揚好人好事運動協會理事長李超群共同頒獎給29位好人好事代表獲獎者，其中今年最年長的好人好事代表為77歲的廖文聰。
家住台中市西屯區的廖文聰，與妻子育有3女1男，廖樂於關懷鄰里鄉親，積極參與地方事務，過去曾參與守望相助隊、廟宇志工，並積極參與社福活動。他今年因為看到老人家久坐不適的問題，自掏腰包16萬元，製作350個健康坐墊免費贈送予地方70歲以上長者。
廖文聰說，有感於70歲以上長者沒有工作，長期坐著，經常久坐不適，也影響心情，因此他花錢製作350個健康坐墊，免費贈送予70歲以上長者，讓長者「坐的舒服」，心情自然就開心。他也感謝妻子長年來照顧家庭，讓他可以在外打拼，現在也才能回饋社會。
王育敏表示，台中市是個幸福、有溫度的城市，最近在經濟日報評比中，台中市被全國民眾票選為「最幸福的城市」，可以說是實至名歸。
王育敏說，好人好事代表們扶弱濟貧、心懷大愛，在社會上各個角落默默付出，以實際行動投入社會服務，盡一己之力回饋社會，長期行善的熱忱令人感佩；希望這些好人好事代表持續做公益，並號召更多人投入，建構台中市成為更幸福、溫暖的城市。
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