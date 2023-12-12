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彰化AI抓露天燃燒 成效多6倍

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化大城鄉堤防外原是光禿禿的裸透地，經過葡萄藤枝覆蓋改善揚塵，今年甚至長出綠油油的草。圖／彰化環保局提供
彰化大城鄉堤防外原是光禿禿的裸透地，經過葡萄藤枝覆蓋改善揚塵，今年甚至長出綠油油的草。圖／彰化環保局提供

彰化縣正值二期稻作收割期，彰化縣環保局為改善農業廢枝條、稻草露天燃燒，今年在二林空氣品質監測站架設AI自動判煙設備，可從高空監測異常露天燃燒。環保局統計，今年二林測站AI監測共抓到85件，數量是以往6倍，今年度實際裁罰數達110件。環保局利用廢葡萄藤枝覆蓋河灘裸露地，成效也不錯。

近日受東北季風挾帶境外汙染物影響，空品不佳，彰化縣環保局即時啟動緊急應變機制。環保局指出，露天燃燒稻草會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒PM2.5），燃燒濃煙會導致空品惡化、甚至影響行車安全，被查獲露天燃燒稻草造成空汙，將依空氣汙染防制法規定，開罰1200元至10萬元罰鍰。

不過，彰化露天燃燒稻草不斷，南彰化更是熱區。環保局說，過去常有民眾檢舉，但派人到場常找不到行為人，今年租用新的AI自動判煙設備，可抓出異常露天燃燒，還可主動通報，再派人到場，或調閱地籍圖找出地主提出警示。

彰化大村、溪湖是國內主要葡萄產區之一，每年產生大量的葡萄藤枝，去化成問題；農民過去常放火燒，彰化環保局2018年起，與水利署第四河川局合作，將葡萄藤枝覆蓋在河川裸露地，3年來已用2186公噸廢藤枝。

環保局說，彰化推動葡萄藤覆蓋裸露地後，濁水溪北岸揚塵事件日自2021年起已降至0，南岸揚塵事件日由2017年59次，減少至2023年統計至11月僅4次，改善率達93%；今年更發現，鋪設在濁水溪北岸的大城鄉堤防外，以及竹塘鄉高鐵橋下游灘地，原本光禿禿的土地已長出綠油油的植栽。

濁水溪 東北季風 空氣品質 細懸浮微粒 PM2.5 空氣汙染

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