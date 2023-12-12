台中清水日式校舍 將設「蔡惠如紀念館」

立法院長游錫堃和副院長蔡其昌昨到台中市清水國小日式校舍，會勘將設置「蔡惠如紀念館」。游錫堃、蔡其昌都表示，今年剛好是治警事件100年，蔡惠如是清水人，當年他慷慨赴義，對台灣民主有很大貢獻，在清水設置此紀念館很有意義。

游錫堃、蔡其昌昨與文化部、文化資產局與清水牛罵頭文化協進會理事長張文昌、清水國小校長洪瑞佑等人，會勘清水國小日式校舍。1923年12月蔣渭水領導台灣史上第1個合法的政治結社「台灣議會期成同盟會」，遭日本政府以違反「治安警察法」取締，有99人受政治迫害，13人遭判刑，清水人蔡惠如被判處3個月有期徒刑。

蔡其昌表示，他向中央爭取1500萬元，設置蔡惠如紀念館，地點設在清水國小日式校舍；蔡惠如為台灣民主運動中重要的關鍵人物，蔡惠如是清水人，故居已被拆除、無法修復；今年是治警事件100年，凸顯蔡惠如對民主貢獻，讓大家知道海線清水有此人物，在100年前為現代民主發展奠定基礎。

蔡惠如在當時入獄寫下「意難忘」，今年國慶大典上，藝人楊烈詮釋此首作品，呈現出蔡雖身陷囹圄，但追求民主的心與對土地深厚的情感，展現雖千萬人吾往矣的氣魄。

游錫堃說，為了讓更多人知道這段爭取民主的歷史，也凸顯在地對蔡惠如等人認識不足，地方倡議設置蔡惠如紀念館。文化部官員表示，將全力支持設館，但後續營運和管理，應該要妥善規畫。