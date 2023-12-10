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彰化永靖「謝平安家年華」席開230桌 明華園今晚壓軸平安戲

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣永靖「鄉謝平安家年華」一連二天活動，今天舉辦封街搓湯圓、席開平安宴230桌，彰化縣長王惠美等人也與民眾一起搓湯圓。圖／頂新和德文教基金會提供
彰化縣永靖「鄉謝平安家年華」一連二天活動，今天舉辦封街搓湯圓、席開平安宴230桌，彰化縣長王惠美等人也與民眾一起搓湯圓。圖／頂新和德文教基金會提供

彰化縣永靖鄉「謝平安家年華」一連二天活動，今天進入高潮，逾萬名鄉親及遊客湧入苗木之鄉，參與封街搓湯圓、祭祀慶典，成美文化園今晚也配合慶典開放東園區夜遊與夜間市集、煙火秀，晚間7點有明華園總團演出「蓬萊大仙」，由無敵小生孫翠鳳領銜，壓軸演出大型戶外平安戲。

頂新和德文教基金會和永安宮、永靖鄉共好協會及成美文化園2019年起開始共同舉辦「永靖謝平安家年華」活動，希望把失落的傳統文化找回來，傳承給下一代。

今年的文化盛典昨天先由24村神尊遶境活動揭開序幕，今天的封街搓湯圓、平安宴席開230桌，創下歷年平安宴最大規模， 24村的鄉親及來自各地的民眾上午將永靖街擠得水洩不通，另也有人特別從新加坡回鄉、上百名味全龍球迷也到場爭睹味全龍球星蔣少宏等人的風采。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，為了讓謝平安可以成為全世界永靖人的家庭日，地方人士去年特別擲筊請示永安宮主神，決定將每年國曆十二月的第二周六日訂為謝平安家年華舉辦日期，感謝縣府、公所和在地鄉親一起促成這項活動，期盼更多永靖年輕人回鄉一起把永靖打造為最宜居的鄉鎮。

彰化縣長王惠美、永靖鄉長魏碩衛、立委陳素月、縣議員詹木根和張欣倩等人也到場參與活動。

永靖共好協會陳雍讓理事長表示，「永靖謝平安家年華」結合永續發展、地方創生、文化傳承、社區共好等願景，周邊鄉鎮攜手合作，帶動更多觀光人潮，共榮南彰化旅遊圈。

成美文化園執行長章嘉和表示，期待永靖鄉的謝平安能讓更多人一起體驗謝天文化和濃厚人情，向眾神明表達感謝之情，成為台灣無形文化資產的傳承代表活動，期望每年參加此活動的人數能夠持續增加。

文化資產 明華園 傳統文化 王惠美 魏應充

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