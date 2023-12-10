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「小編有上班農場不下雪…」福壽山粉專：7年前對天池許的願

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場天池達觀亭曾下大雪，拍攝時間是2016年1月24日。圖／取自福壽山農場臉書粉專
福壽山農場天池達觀亭曾下大雪，拍攝時間是2016年1月24日。圖／取自福壽山農場臉書粉專

福壽山農場臉書粉專小編，常以生動有趣的影片和照片，介紹農場最新動態和美景，吸引固定粉絲，農場小編今天又發文有驚人之語，他說「農場的山林傳說之小編有上班，農場不下雪」，這是真人真事，他7年前在農場下大雪時，在天池許的願，他提醒遊客，如果要對天池許願，千萬別開玩笑。

福壽山農場粉專小編說，大家都知道福壽山農場海拔2000到2614公尺，每年冬季都會下幾次雪，山上也流傳著10年一大雪、3年一小雪的說法，不過近幾年氣候暖化，此說法已不準。

他提到，「小編上班農場不會下雪」的傳說，這是真人真事，2016年1、2月下了幾場雪，有下雪小編都會去拍農場的雪景和遊客分享，但是當時連下了好幾場雪，拍雪景又得受冷風吹，加上又濕又滑又冷，拍到後來他其實有點怨懟。

小編說，有天他在天池拍著雪景，對天池說「我─希望以後我上班的時候，都不要遇到下雪！」他說自己太低估天池的靈氣，從此後，只要他在農場，都不會下雪，就算寒流零下10幾度，就是乾冷，只要他休假，有寒流山上就下雪。

因為太靈了，所以現在只要寒流來，遊客都會上農場臉書問「小編有沒有上班」，小編說，近幾年農場的雪景照片，都是同事拍攝的，因為他許願的結果，自己上班時再也遇不到下雪的美景。

寒流 福壽山農場

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