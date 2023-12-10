豐源國際影城月底將熄燈 在地人和外地人用這種方式相挺

營業38多年的豐源國際影城本月底將熄燈，許多豐原人不捨，紛紛相約到影城看電影相挺，昨晚有多人到影城看電影；豐原生活市集本月17日也將免費送影城優惠券，號召在地人「身為豐原人，在地戲院一定挺到底」，也有鄰近的大雅人說會參加相挺活動。

豐源國際影城在豐原廟東夜市入口處旁，地段精華熱鬧，也是豐原地標之一，本月6日下午，豐源國際影城張貼出2張停業公告，「感謝這些年支持豐源國際影城的鄉親，由衷感謝，因疫情與美國電影罷工，造成影片的不足影響營運，經多方考量，豐源國際影城2024年1月1日起停業」，感謝鄉親對影城的支持與陪伴。

豐原和台中山城居民聽到消息都覺得意外和不捨，很多人說「童年的回憶沒了」，豐源國際影城副總陳清津說，受美國罷工影響明年度缺片，加上疫情與家族因素等考量，決定歇業，他說：「和豐原人走過38年，對豐原人很抱歉」。

陳清津表示，影城多年贈送優待券，無論大人、學生票價都只要150元，就能觀賞國內、外院線影集，優惠券回饋鄉親支持，豐源國際影城也多次和在地民代辦公益活動，也是一種回饋。