台中港區設這台「設備」 24小時監控揮發性有機物

台中港區有台中火力發電廠、中龍鋼鐵，產生甲苯、二甲苯等揮發性有機物，進一步生成為臭氧，造成空汙。台中市環保局今年於台中港區架設高效能氣相層析質譜儀等設備，進行大型工業區揮發性有機物24小時監測，讓揮發性有機物中的有害空氣汙染物及臭氧前驅物無所遁形。

台灣的PM2.5近年來已有顯著改善，臭氧成為目前迫切需改善的汙染物，臭氧濃度升高的關鍵前驅物之一，為空氣中的揮發性有機物，其中有相當比例屬於有害空氣汙染物。

環境部針對有害空氣汙染物訂定「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」，第一階段納管22項物種，訂定包括7項重金屬及15項揮發性有機物排放管道及周界標準，預計可納管全國固定汙染源89%有害空氣汙染物排放量。

環保局表示，這次架設監測測站於台中港區，因該地區有台中火力發電廠、中龍鋼鐵、揮發性有機物儲槽、船舶及大型柴油車等汙染源，其產生的揮發性有機物如甲苯、二甲苯等多為透明無色，對人體有致癌性及影響神經系統等風險，且是臭氧生成的主因。

環保局指出，氣相層析質譜儀屬於尖端儀器，能測得微量濃度及78種以上揮發性有機物，24小時監控追蹤不定時排放的汙染源，藉由精準溯源及強化管制，保障民眾健康。