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侯賴台中競總開箱 捷運鐘PK棒球風

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中報導
國民黨總統參選人侯友宜台中競選總部昨天開箱，最大亮點為在「苦等捷運鐘」旁喝苦瓜湯。記者趙容萱／攝影
國民黨總統參選人侯友宜台中競選總部昨天開箱，最大亮點為在「苦等捷運鐘」旁喝苦瓜湯。記者趙容萱／攝影

民進黨總統參選人賴清德競選總部內部走「棒球風」，推出Q版貓狗胸章，一上架就秒殺。圖／賴清德台中競總提供
民進黨總統參選人賴清德競選總部內部走「棒球風」，推出Q版貓狗胸章，一上架就秒殺。圖／賴清德台中競總提供

國民黨總統參選人侯友宜台中競選總部昨天開箱，地點在捷運舊社站旁，向建商租用銷售中心，大廳設有「苦等捷運鐘」；發言人說，中捷藍線送審已234天，市民要等多久？民進黨總統參選人賴清德競選總部位於台74高架旁，競選小物貓狗胸章上周秒殺，昨天重新補貨上架。民眾黨中市黨部表示，不走傳統路線，市黨部就是競選總部。

侯友宜台中競總位於北屯區松竹路一段，就在台中捷運綠線舊社站斜對面，租用建商銷售中心，採藍白雙色調，大廳有侯友宜、趙少康與7名藍營立委與參選人照片；總部內還有「好康樂園」遊戲室，擺滿積木遊戲。

侯競總大廳有座「苦等捷運鐘」，螢幕上有計時器。發言人楊大鋐說，中捷藍線通過交通部審核，今年4月18日函轉行政院到昨天已234天，相較高雄捷運黃線82天光速審查，市民還在苦等中捷藍線核定。

發言人林昊佑說，台中市正在「登大人」，需要捷運建設。發言人黃佳恬說，總部打造適合孩子玩耍的遊戲室，歡迎父母帶孩子來。

賴清德總部位於西屯區青海路、環中路口，靠近國道一號與台74線快速道路，交通便利。賴競總內部設計充滿棒球元素，以棒球場上的草皮、棒球、加油棒為意象，象徵球賽結束贏得勝利；現場為8名立委與參選人設置大面積的打卡牆。

賴競總上周推出「Q版貓狗胸章」，開賣半小時就賣完；競總加訂5千枚胸章，昨重新上架，還有貓狗磁鐵，小額捐款100元可獲得。

台中捷運 競選總部 侯友宜

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