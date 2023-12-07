日月潭雲品年減32萬個寶特瓶 南投將補助飯店裝飲水機
南投是觀光大縣，縣內包括日月潭、溪頭及清境等風景區的旅館民宿很多，旅館備品需求量非常多，針對一次性備品像牙膏牙刷或是浴帽等，大多用完一次就丟掉，非常可惜，南投縣日月潭雲品溫泉酒店是縣內第一家，以循環利用前提，率先不用一次性物品。
日月潭雲品酒店指出，2019年起，配合南投縣環保局推動減廢減塑，率先撤換客房內丟棄式小瓶裝的洗沐用品，全面調整為可循環填充的容器，同時不再提供牙刷、牙膏等一次性備品，每年為地球減少約1噸的碳排放，等同83棵樹一年可以吸收的二氧化碳。
同時雲品更升級飲用水服務，不再提供寶特瓶包裝的瓶裝水，而是在每樓層裝設義大利進口Blupura氣泡水機，讓住客自備容器無限暢飲氣泡水，不但達成循環利用，不用一次性物品，每年更減少32萬個寶特瓶產生。
南投環保局長李易書表示，正持續輔導縣內旅館業者共同響應，預計2025年開始，要求全縣的旅館都不再使用一次性的旅館備品，另外雖然沒有在環境部的規劃範圍內，也將推動減少提供房間內的瓶裝水，輔導業者加裝飲用水設備，讓民眾自己帶杯子或容器去裝飲用水，未來南投縣會優先補助飯店設置飲水機，減少瓶裝水使用，希望大家來旅遊時一起來做環保。
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