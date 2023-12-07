沼液栽種稻米收成成果豐碩 中市鼓勵農民申請沼液施灌

台中市外埔綠能生態園區為全國首座生質能源廠，利用植物性蔬果殘渣生廚餘厭氧發酵產氣發電，並產生沼渣、沼液等副產物；環保局今年與鄰近的外埔、后里區農民契作，5.5公頃農地施以沼液栽種稻米，第一期稻作收成近5萬台斤稻穀，製成2萬2468包「友善環境米磚」，成果豐碩。環保局鼓勵農民踴躍申請沼液施灌，共同邁向資源循環、環境永續之路。

環保局指出，雖然生廚餘沼液磷成分稍低，但其他養分充足，如有機質約1.1%、全氮含量約0.2~0.3%、鉀含量約0.2%，能提供作物良好的氮肥及鉀肥，施用時可視農作物生長需求補充磷肥。

此外，生廚餘沼液的有機質成分較高，可改善土壤養分增進保肥力，適合種植耐水性較佳的作物。農友也分享生廚餘沼液的施灌經驗，可使稻田的害蟲迴避，減輕農民施藥成本，同時倡導友善環境耕作方式。

環保局提到，農民可向環保局申請沼液農地施灌，審核通過後，環保局以桶裝槽車裝載沼液運送至農地施灌，建議可於農作物耕作前施灌於土壤，以利農機翻土混合作為基肥添加於土壤中，也可於耕作期間以追肥方式施用沼液。