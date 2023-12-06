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彰化二林轉運站開工 整合13路線

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣二林轉運站昨天舉行動土典禮，將整合3條市區客運、9條公路客運以及1條國道路線停靠轉運站，讓民眾交通更方便。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林轉運站昨天舉行動土典禮，將整合3條市區客運、9條公路客運以及1條國道路線停靠轉運站，讓民眾交通更方便。記者林宛諭／攝影

彰化縣二林轉運站昨天動土，彰化縣長王惠美說，縣府斥資4千多萬元興建，預計2024年底完工，整合3條市區客運、9條公路客運與1條國道路線停靠，民眾南來北往，交通更方便。

王惠美表示，二林是彰化西南角的生活重心，二林轉運站位於二溪路一段與仁愛路口，縣府向交通部爭取2568萬元，縣府自籌2081萬元興建，總樓地板面積787平方公尺，規畫5席大客車月台及充電樁，轉運站1樓規畫附屬販賣部，2樓提供商業服務，提供候車空間。

交通部公路局台中區監理所副所長連思源表示，二林轉運站結合市區客運、公路客運、國道客運，可連結台北、台中、南投溪頭等地，讓彰化交通更方便，搭配行政院通勤月票TPASS，使用公共運輸更方便。

王惠美說，中科二林園區發展迅速，帶動二林發展，矽品公司新廠已啟用，半導體大廠合晶科技預計投資150億元籌建新廠，國造電動公車大廠成運汽車也斥資25億元進駐，成為彰化最有潛力的發展區。

王惠美說，台76快速公路經二林中科延伸至台61線芳苑段正在施工，2026年底完工；彰南捷運可行性研究7月送交通部審查，可串連員林、埔心、溪湖、二林，盼中央不分黨派核定，讓交通更便利。

王惠美 交通部 國道客運 公共運輸

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