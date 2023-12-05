賴清德喊中捷延南投 盧秀燕：藍、綠線先核定

台中捷運延伸彰投成為選戰熱議題，民進黨總統參選人賴清德開支票，當選後規畫中捷延伸南投。民眾黨議員江和樹質疑「為何現在不做？」、「顏色不對」連捷運藍線也卡關。民進黨中市黨部反批，「藍白合」政治抹黑，藍線綜規報告正在行政院審查，若延伸到南投很重要，市府應盡快提案。

台中市長盧秀燕說，「選舉政見」交給市民判斷。南投縣長許淑華說，民進黨把捷運當成政治籌碼，民眾都看在眼裡。交通局長葉昭甫說，中捷橘線可延伸到南投，但希望先讓藍線、橘線核定，才能往外延伸。

營運中的中捷綠線有延伸彰化、大坑案，目前仍在中央審查中。彰化縣府表示，綠線延伸案先納入彰化，並納入前瞻計畫，後來才北延到大坑段，希望中央不要兩頭卡關，也不要讓都計審查、捷運審查互卡，盡快核定動工。

江和樹昨市政總質詢，質疑賴清德開的捷運支票為何現在不做？選票重要還是交通重要？另外捷運藍線卡關，因台中執政黨「顏色不對」，「根本是詐騙集團」。

民進黨中市黨部主委李天生說，捷運藍線送行政院審核中，捷運延伸至南投，中市府沒有規畫提案，副總統提出政見，若藍白陣營「憂國憂民」，市府就要盡快提案。

葉昭甫說，中捷延伸到南投應指機場捷運橘線，南投也有規畫軌道建設案，但現在最重要的中捷藍線綜規報告還在等核定，橘線可行性評估4月通過交通部，也在等行政院審議，希望台中建設能先過，才能往外延伸。

盧秀燕說，她擔任市長5年，努力向中央拜託，希望年底或大選前，讓藍線、綠線延伸都能核定，彰顯對台中的善意。

許淑華痛批，總統蔡英文8年前輔選時提過，台中市前市長林佳龍4年前選連任也提過，後來民進黨選輸了，台中市政府送審就被技術性阻擋，現在賴又拿來當政見，把捷運當成「政治提款機」。