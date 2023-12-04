獲醫療奉獻獎 醫師吳子鈞散盡家財為精障蓋一個家圓夢

76歲的台中宏恩醫療體系總院長、宏恩基金會董事長吳子鈞榮獲今年台中市醫師公會頒發「醫療奉獻獎」。吳子鈞奉獻醫療超過51年，數十年住醫院樓上，不但實現蓋窮人醫院夢想，也因精神障礙患者除夕夜一句話「渴望能有個『家』」，散盡家財，買地、籌建完成「喜願家園」。

宏恩基金會說，吳子鈞長期照顧弱勢，散盡家財，成立宏恩基金會附設喜願家園，讓無家可歸的精神障礙患者有個家，吳子鈞總抱著「憨人的精神」默默耕耘、行善，自己省吃簡用，就住醫院樓上，出入沒有名車，吃更是簡單，看診、助人、行善是吳子鈞數十年不變的日常。

吳子鈞說，他因出身貧困，大學第一學期學費多虧親友資助，執業時尚無健保，感受窮人貧病、負擔不起醫藥費痛苦，因此在33歲創立台中宏恩醫院，實現蓋窮人醫院夢想，後又擴建龍安分院做為精神專科醫院。