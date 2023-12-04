快訊

美麗島公布大選民調！賴蕭配、柯盈配支持度上升 侯康配下滑

原要開車回診...6旬翁快速道路上高速猛撞槽車 3秒奪命影片曝光

日本最可愛高中生出爐！16歲小高一瞞著媽媽報名 首次參賽就奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲醫療奉獻獎 醫師吳子鈞散盡家財為精障蓋一個家圓夢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因患者除夕夜一句話，歷10多年籌建籌建「喜願家園」，在2017年營運圓夢。圖／本報資料照片
台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因患者除夕夜一句話，歷10多年籌建籌建「喜願家園」，在2017年營運圓夢。圖／本報資料照片

76歲的台中宏恩醫療體系總院長、宏恩基金會董事長吳子鈞榮獲今年台中市醫師公會頒發「醫療奉獻獎」。吳子鈞奉獻醫療超過51年，數十年住醫院樓上，不但實現蓋窮人醫院夢想，也因精神障礙患者除夕夜一句話「渴望能有個『家』」，散盡家財，買地、籌建完成「喜願家園」。

宏恩基金會說，吳子鈞長期照顧弱勢，散盡家財，成立宏恩基金會附設喜願家園，讓無家可歸的精神障礙患者有個家，吳子鈞總抱著「憨人的精神」默默耕耘、行善，自己省吃簡用，就住醫院樓上，出入沒有名車，吃更是簡單，看診、助人、行善是吳子鈞數十年不變的日常。

吳子鈞說，他因出身貧困，大學第一學期學費多虧親友資助，執業時尚無健保，感受窮人貧病、負擔不起醫藥費痛苦，因此在33歲創立台中宏恩醫院，實現蓋窮人醫院夢想，後又擴建龍安分院做為精神專科醫院。

吳子鈞指出，他因患者除夕夜一句「家裡的床早就被家人丟掉了」，有家歸不得，渴望能有個「家」，他與妻子經歷10多年努力，回彰化鹿港老家找地，後來才在芳苑貸款3700多萬元買一甲地，捐給宏恩社會福利慈善基金會，並募集近2千萬元社會善款，終於籌建完成慢性療養機構「喜願家園」，並在2017年營運圓夢。

台中宏恩醫療體系總院長、宏恩基金會董事長吳子鈞榮獲今年台中市醫師公會頒發「醫療奉獻獎」。圖／宏恩基金會提供
台中宏恩醫療體系總院長、宏恩基金會董事長吳子鈞榮獲今年台中市醫師公會頒發「醫療奉獻獎」。圖／宏恩基金會提供
台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經歷十年籌建完成「喜願家園」圓夢。圖／本報資料照片
台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞因一名精神障礙患者除夕夜一句話，渴望能有個「家」，經歷十年籌建完成「喜願家園」圓夢。圖／本報資料照片

除夕夜 患者 夢想

延伸閱讀

新藥納健保進度不公開 3病團籲審查透明可追蹤

不願再「只聞樓梯響」 病團提健保審核時程2大訴求

「看見Taiwan路跑」為改變環境而跑 張倫華、劉懿羚在21公里稱王封后

永續金融論壇6日登場／王怡心：永續揭露 企業必修課

相關新聞

曝陳建仁相對友善 盧秀燕：盼通過捷運藍線送新年禮物

民進黨總統參選人賴清德說，如果他當選，台中捷運可延伸到南投。這項政見卻引發藍白不滿，民眾黨主委回嗆為什麼選前不能核定。南...

獲醫療奉獻獎 醫師吳子鈞散盡家財為精障蓋一個家圓夢

76歲的台中宏恩醫療體系總院長、宏恩基金會董事長吳子鈞榮獲今年台中市醫師公會頒發「醫療奉獻獎」。吳子鈞奉獻醫療超過51年...

南投無重度級急救責任醫院 陳建仁要求這醫院2年內達成

為加速醫療平權，縮小城鄉醫療差距，行政院院長陳建仁今視察衛福部南投醫院，要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院，中央將協...

限制46年 國1員林交流道特定區附近畫設產發區過關

國1彰化縣員林交流道特定區不在員林市，所在地的埔心鄉被限制發展46年，經多年多次爭取通盤檢討，彰化縣都市計畫委員會通過變...

電動車產業論壇今登場 陳建仁：打造台灣車輛兆元產業

大肚山電動車產業高峰論壇今天下午2時在台中登場，行政院長陳建仁致詞時說，政府推動車輛全面電動化，現階段我國電動車在政策扶...

興大與中榮研發奈米電子元件 兩分鐘檢測阿茲海默氏症

國立中興大學與台中榮總共組研究團隊，歷時3年，開發出一款具奈米刷感測結構的電子元件，2分鐘內可檢測阿茲海默氏症，從血液檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。