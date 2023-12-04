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興大與中榮研發奈米電子元件 兩分鐘檢測阿茲海默氏症

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
興大與中榮團隊研發奈米電子元件，兩分鐘檢測阿茲海默氏症。圖片／興大提供
興大與中榮團隊研發奈米電子元件，兩分鐘檢測阿茲海默氏症。圖片／興大提供

國立中興大學台中榮總共組研究團隊，歷時3年，開發出一款具奈米刷感測結構的電子元件，2分鐘內可檢測阿茲海默氏症，從血液檢體中腦神經損傷分子「神經絲蛋白輕鏈」的濃度，快速辨別不同的病程。

這項研究成果，11月發表在國際期刊「美國化學學會應用材料與界面（ACS Applied Materials & Interfaces IF:9.5)」。

中興大學工學院生醫工程研究所副教授林淑萍、學士後醫學系副教授暨台中榮總失智中心主任李威儒、生科院生醫所副教授林宜玫組研究團隊，經費來源包含國科會2020年與興大與中榮的榮興計畫。

林淑萍說，透過奈米刷結構擴大體表面積，可無標記快速放大偵測電訊號，大幅提升檢測器的靈敏度，節省檢測時間至2分鐘。

李威儒表示，正子掃描有輻射線且價錢昂貴，而腦脊髓液的生物標記需侵入性的腰椎穿刺取得檢體，都有侷限性。最理想的檢驗方式為從周邊血液中，直接檢測腦部病理變化相關的生物標記來幫助診斷。

這項研究可應用在相關腦神經退化性疾病和腦部病變症的診斷與病程追蹤，未來高齡化社會有助精準健康醫療。

台中榮總 中興大學 團隊

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