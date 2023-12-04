彰化西濱慶安水道 「嬉濱海豚公園」新名出爐 將開放使用

彰化西北角生態資源豐富，但缺乏遊憩功能空間，彰化縣府規劃「彰化縣西濱慶安水道水岸遊憩公園工程」去年底開工，打造西濱沿海水岸遊憩公園，縣府城觀處指出，目前工程已完工，待驗收完成並取得遊具合格檢驗報告後開放使用。

嬉濱海豚公園以海洋意象元素規劃遊憩設施，公園裡設有豐富的海洋遊具設施、地形多變化的越野單車PUMP TRACK場地、還有佔地約400多坪的寵物公園等，居民與遊客都相當期待。

西濱慶安水道水岸遊憩公園即將啟用，縣府考量原本暫用的工程名稱太長，不好記也不好叫，舉辦命名活動，第二階段線上票選結果，由「嬉濱海豚公園」最高票勝出。

縣府城觀處說，命名投稿共510件，選出5件供網友票選。總計票數1236票，嬉濱海豚公園獲得376票，得票率30.4％，依據提案民眾的創意理念，「嬉」有遊戲歡樂的概念，符合遊樂場給人的感受，且結合場域「海洋」及「白色海豚屋」元素，因此以「嬉濱海豚公園」為名。

縣府感謝民眾創意發想，得到最高票的「嬉濱海豚公園」將獲得5000元禮劵，其餘入選的4件作品，也將各獲得1000元禮劵，網路投票民眾中抽出10位，各獲得500元禮劵。