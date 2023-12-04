家畜吃藥當吃補 ? 大葉大學環境檢測出抗生素論文獲全國特優

家畜用藥會經由生態系統循環回到人體的議題常被討論，大葉大學集合老師和大學生討論養豬用藥羥四環黴素流布到水環境，可能汙染水域和造成人體抗藥性，這篇論文連同沿海環境仍可微量測得多氯聯苯，雙雙獲得全國環境工程學會的論文獎。

大葉大學最近「獎不完」，餐旅管理學系教授彭建治帶領大三生劉容諮、陳勁妤，參加第廿四屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」，獲得二金三銀。藥用植物與食品保健學系老師吳建一、許文光指導學生林玉芳參加2023艾柏盃國際芳療美業保健技藝競賽，得到4個亞軍、4個季軍、3個第四名，總計抱回11個獎項。

中華民國環境工程學會舉辦112年度環境資訊與規劃管理研討會，大葉大學環工系老師呂恬萱、楊珮玉，和大三生陳韻合、吳承翰、洪奕綸，發表「以養豬場廢水為汙染源模擬羥四環黴素流布至水域環境之宿命」論文，獲得特優論文獎；大葉環工系大三生洪奕綸、吳承翰、陳韻合、碩士生張晏彰、郭俊邑和老師呂恬萱共同研究「多氯聯苯於沿海環境之傳輸動態模擬」，榮獲佳作論文獎。

環工系主任葉啟輝今天指出，全國環工學會研討會通常是老師和研究生參加，今年大葉的大學部學生參與，利用課餘時間跟老師用理論推導和模擬程式討論出結果，論文獲獎，代表大葉大學生已具體研究所水準的學術能量，難能可貴。

大三生陳韻說，合羥四環黴素是畜牧業普遍用來加在飼料中的抗生素，會經由家畜尿液和糞便排入環境，他們的論文選用彰化縣二林鎮萬興排水推估廢水中的羥四環黴素，實測與推估的結果都顯示環境中存有羥四環黴素。