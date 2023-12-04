全國天主教學校聯合宣揚「愛德教育」 靜宜展現專業與特色

2023全國天主教學校周「愛德教育」聯合宣傳活動「親子愛心嘉年華」昨溫馨登場，透過舞台展演、活動攤位，呈現全國46所天主教學校「仁愛教育」的辦學精神與使命；靜宜大學英文、日文、西文、資傳、應化及生態等系所師生展現專業與特色，帶民眾瞭解多元文化、異國風情、生態知識及科普體驗。

2023全國天主教學校周「愛德教育」聯合宣傳活動「親子愛心嘉年華」，在天主教嘉義教區主教浦英雄主持的祈福禮中揭開序幕，浦英雄說，46所大專院校及中小學共同參與，就是要告訴台灣民眾與教育人員，我們一直在台灣這塊土地上播種耕耘。

靜宜大學董事長暨天主教主教團教育文化委員會主任委員蘇耀文主教說，在耶誕節前四周「將臨期」以期待、喜樂與感恩的心，準備耶穌基督再來臨。天主教核心信仰的價值就是「仁愛、正義、和平」，這也是每個人內心的渴望；透過耶誕節活動提醒大家，我們人生目的、幸福所在，就是生活在愛中，不只自己好，不只被愛，接受天主的愛，更要彼此相愛；不只我們與家人過得好，整個社會、國家、人類都要過得更好，那就是天主教的教育根本的價值。

靜宜大學校長林思伶表示，天主教學校每年都會結合教會學校最注重的愛的教育，舉行耶誕聯合點燈及「愛德教育」宣傳活動；希望孩子除了把自己照顧好及學習好，未來進人社會也成為利他年輕人。

靜宜英文系師生會利用假日到國小擔任志工帶領雙語活動，展現專業及訓練，此次設計「耶誕轉轉樂」，透過寓教於樂的雙語科學實作I am Dr. Slime神奇史萊姆手作遊戲，讓與會家長與大小朋友「說雙語、玩科學」；在體驗科學活動中培養知識、應變及語言等多元能力，並感受科學帶來的樂趣。

靜宜大學西文系則透過手作帶領大家認識西語系國家充滿喜悅與感恩的節慶活動，現場並設計墨西哥天眼編及秘魯傳統毛線球鑰匙圈DIY體驗；還有深受大家喜愛的美食，帶領民眾深入瞭解異國文化及多元特色風情。

靜宜日文系以「日本童玩」為主題，透過「人形折り紙ningyou origami」摺紙偶書籤藝品DIY及童玩遊戲「劍玉kendama」劍球，帶民眾體驗道地日本童玩及摺紙樂趣，並學習簡單的日語會話。