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奧萬大賞楓 限團客預約

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
奧萬大園楓況堪稱近年最佳，但因卡努颱風受創，目前僅開放團客預約。圖／林業保育署南投分署提供
奧萬大園楓況堪稱近年最佳，但因卡努颱風受創，目前僅開放團客預約。圖／林業保育署南投分署提供

南投奧萬大國家森林遊樂區有「楓的原鄉」之稱，近期受東北季風、山區水氣及溫差整體影響，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。不過，當地遭卡努颱風重創仍持續整修，僅接受預約團客，一般遊客則無法入園賞楓，預計明年3月才開放散客。

奧萬大位在南投縣仁愛鄉，海拔1100至2600公尺，早期入秋後溫度下滑，且濕度夠，當地楓香、黃金楓樹、落羽松會接力變色，漫步在賞楓步道，彷彿置身異國，得到「楓的原鄉」美名。

林業保育署南投分署表示，園區內已有冬天氛圍，楓葉明顯變色，聯外道路青楓已轉紅，楓香也逐漸變黃，奧萬大正式進入賞楓季，整體楓況可說是近幾年最佳。

不過，奧萬大的楓葉雖轉紅，但一般遊客想賞楓可能要失望。南投分署說明，8月園區受卡努颱風重創，復建工程仍在進行，整體修繕進度40%，將按復建進度採分階段開園。第一階段開放16人以上套裝遊程團客，須於入園7天前預約，後續視工程進度調整政策，預計明年3月起開放散客入園。

南投 賞楓 奧萬大

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